Supercopa do Brasil tem prorrogação em 2022? Entenda o regulamento

A Supercopa do Brasil reúne todos os anos o campeão do Brasileirão e o vencedor da Copa do Brasil em uma disputa única pelo título de melhor equipe do país na temporada. No entanto, a competição levanta dúvidas sobre a sua realização. Afinal, a Supercopa do Brasil tem prorrogação? Entenda o regulamento

Supercopa do Brasil tem prorrogação?

Não, a Supercopa do Brasil não tem prorrogação. Se a final terminar empatada após o tempo normal por qualquer resultado que seja, aí a disputa de pênaltis será iniciada. Como a final é única, a CBF optou por manter em regulamento a determinação.

“Art. 9º – Os clubes se enfrentarão em jogo único. Em caso de empate, a definição do campeão

será através de disputa de pênaltis. Parágrafo único – A disputa de pênaltis, quando aplicável, deverá ser iniciada em até 10 minutos após o término da partida”.

Como funciona a Supercopa do Brasil?

A Supercopa do Brasil reúne todos os anos o campeão da Copa do Brasil e o vencedor do Brasileirão em uma disputa sempre realizada no começo do ano seguinte, para definir quem é o melhor elenco do Brasil na temporada.

Disputada em jogo único, quem vencer leva o troféu para casa. No entanto, se o mesmo time vencer as duas competições no ano, aí o segundo colocado no Brasileirão é quem herda a vaga para disputar o troféu.

Qual é a premiação da Supercopa?

O campeão leva para casa a taça da Supercopa KIA 2022, o título de melhor equipe do país e a bagatela de R$5 milhões aos cofres. Medalhas douradas também serão distribuídas aos atletas, comissão técnica e dirigentes.

Já o vice-campeão não sai de mãos abanando. Além das medalhas prateadas na cerimônia de encerramento, também leva para casa o total de 2 milhões de reais. Os valores forma divulgados pela CBF.

Os números são os mesmos em praticamente todas as edições.

