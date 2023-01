Como assistir a final da Supercopa do Brasil 2023 online e de graça

Saiba onde vai passar a final entre as equipes neste sábado, 28 de janeiro, direto do Estádio Mané Garrincha

Palmeiras e Flamengo disputam neste sábado, 28 de janeiro, a final da Supercopa do Brasil. Em partida única, eles jogam pelo título da temporada 2023 no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 16h30 (Horário de Brasília). Saiba como assistir a decisão ao vivo e online neste sábado e todos os detalhes.

Esta é a sexta edição da Supercopa. O Flamengo é o maior campeão do torneio com dois títulos, enquanto Grêmio, Atlético Mineiro e Corinthians levantaram o troféu em outras edições.

A Supercopa do Brasil reúne os campeões da Copa do Brasil e Brasileirão na última temporada.

Onde vai passar a final da Supercopa do Brasil hoje online?

Além da transmissão na TV Globo e SporTV, o jogo da Supercopa do Brasil vai passar no GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo.

O torcedor pode acompanhar a partida também pelo celular ou computador. A plataforma está disponível somente para assinantes, mas quem não é membro também pode acompanhar pertinho a decisão neste sábado.

O GloboPlay retransmite as imagens da TV Globo de graça para todos os usuários em sua plataforma. Para ter acesso completo à programação basta acessar o site (www.globoplay.globo.com.br) ou no aplicativo, se cadastrar na Conta Globo com email e senha, ou até logar pelo Facebook, Google ou Apple.

Depois que se inscrever no GloboPlay, basta acessar o menu principal, escolher a opção "Agora na TV" localizada na parte de cima e encontrar a transmissão ao vivo da Globo. O serviço utiliza a localização precisa no momento, ou seja, torcedores que moram em São Paulo vão assistir à programação do estado.

Já as imagens do SporTV e Premiere estão disponíveis na plataforma somente para quem é assinante.

+ Supercopa do Brasil tem prorrogação? Entenda o regulamento

Qual a premiação ao campeão da Supercopa do Brasil?

A CBF divulgou a premiação da 6ª edição da Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Palmeiras. O vencedor do duelo neste sábado vai ficar com R$ 10 milhões, e as medalhas douradas, prêmio recorde de todas as temporadas.

Já o vice-campeão vai embolsar 5 milhões de reais, premiação generosa além das medalhas de prata.

Dentro deste prêmio do campeão está incluso o reconhecimento financeiro da Conmebol, de 1 milhão de dólares, aproximadamente 5 milhões de reais, como parte do fundo que premia os campeões da entidade.

Na temporada passada, o Atlético Mineiro ganhou por vencer o Flamengo o total de 5 milhões de reais, enquanto o vice herdou 2 milhões de reais.

Por que a final vai ser no Estádio Mané Garrincha?

O jogo entre Flamengo e Palmeiras vai ser em Brasília, no Estádio Mané Garrincha por decisão da CBF.

A entidade disponibilizou as informações sobre a escolha do local para a decisão da temporada, a primeira no calendário de futebol brasileiro. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, entrou em contato com os presidentes dos clubes, Leila Pereira e Rodolfo Landim, para confirmar a sede.

Outros estádios também foram cogitados para receber a partida, mas Mané Garrincha pela localização e espaço aos torcedores foi escolhido. São 72 mil lugares para o público acompanhar a decisão.

