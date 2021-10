SV Babelsberg x RB Leipzig: onde assistir, horário e escalações – 26/10

Pela segunda rodada da Copa da Alemanha, as equipes SV Babelsberg x RB Leipzig se enfrentam terça-feira, 26/10, a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Karl-Liebknecht-Stadion. Confira todas as informações para assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do SV Babelsberg x RB Leipzig hoje? O confronto entre SV Babelsberg e RB Leipzig terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 26 de outubro de 2021

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Karl-Liebknecht-Stadion, cidade de Potsdam-Babelsberg, na Alemanha

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de SV Babelsberg e RB Leipzig

O técnico do Leipzig, Jesse Marsch, não poderá contar com Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann, Brian Brobbey e Dani Olmo, lesionados, enquanto Konrad Laimer é dúvida.

Já o elenco do Babelsberg não tem novas baixas no plantel.

SV Babelsberg: Flugel; Wilton, Lela, Hoffmann, Wegener; Reimann, Danko; Rausch, Schmidt, Muller; Frahn

Flugel; Wilton, Lela, Hoffmann, Wegener; Reimann, Danko; Rausch, Schmidt, Muller; Frahn RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Orban, Gvardiol; Henrichs, Haidara, Kampl, Angeliño; Nkunku, Forsberg; André Silva

Principais informações sobre o jogo de hoje

O SV Babelsberg, time da quarta divisão alemã, disputa em casa a segunda rodada da Copa da Alemanha. No primeiro jogo, o elenco eliminou o Greuther Furth, da primeira divisão, nos pênaltis com um gol de diferença. Agora, com o apoio da torcida, espera repetir o feito.

O RB Leipzig venceu o Sandhausen na primeira rodada da Copa da Alemanha por 4 a 0. Agora, espera também ganhar a classificação da próxima fase de maneira heróica e com muito futebol em campo. Na temporada passada, o clube alcançou a final mas, derrotado pelo Borussia Dortmund, terminou com o segundo lugar.

