Convocação Seleção Feminina Brasileira: lista de jogadoras Copa do Mundo 2023

Com Marta no elenco, a técnica Pia Sundhage divulgou nesta terça-feira, 27/06, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista completa da convocação Seleção Feminina do Brasil para a Copa do Mundo da FIFA em julho e agosto. Confira quem são jogadoras e as datas dos jogos.

Convocação Seleção Feminina do Brasil para a Copa do Mundo

Veja a lista completa da convocação Seleção Feminina do Brasil para a Copa do Mundo de 2023, que ocorre de 20 julho a 20 agosto. O Brasil busca sua primeira taça.

Goleiras | Convocação Seleção Feminina do Brasil

Leticia Izidoro (Corinthians)

Camila (Santos)

Bárbara (Flamengo)

Zagueiras | Convocação Seleção Feminina do Brasil

Kathellen (Real Madrid)

Lauren (Madrid CFF)

Mônica Hickman (Madrid CFF)

Rafaelle (Arsenal)

Laterais | Convocação Seleção Feminina do Brasil

Antônia (Levante)

Bruninha (Gotham FC)

Tamires (Corinthians)

Meias:

Adriana (Orlando Pride)

Ary Borges (Racing Louisville)

Duda Sampaio (Corinthians)

Andressa Alves (Roma)

Luana (Corinthians)

Ana Vitória (Benfica)

Atacantes| Convocação Seleção Feminina do Brasil

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Geyse (Barcelona)

Kerolin (North Carolina Courage)

Debinha (Kansas City Current)

Nicole (Benfica)

Gabi Nunes (Madrid CFF)

Marta (Orlando Pride)

Suplentes | Convocação Seleção Feminina do Brasil

Aline Gomes (Ferroviária)

Tainara (Bayern de Munique)

Angelina (OL Reign)

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina?

A Seleção Brasileira de futebol feminino estreia na Copa do Mundo em 24 de julho, segunda-feira, contra o Panamá pela primeira rodada do grupo F em Adelaide, na Austrália.

O time brasileiro terá três confrontos na fase de grupos. Além do Panamá, vai jogar contra França e Jamaica no mês de julho. Para avançar até as oitavas de final o elenco feminino terá que anotar pelo menos duas vitórias e um empate para garantir a vaga.

Confira o calendário do Brasil feminino no Mundial da FIFA.

Brasil x Panamá - 1ª rodada

Segunda-feira, 24/07 às 08h (horário de Brasília)

Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália

França x Brasil - 2ª rodada

Sábado, 29/07 às 07h (horário de Brasília)

Estádio Suncorp, em Brisbane, na Austrália

Jamaica x Brasil - 3ª rodada

Quarta-feira, 02/08 às 07h (horário de Brasília)

Estádio Melbourne Rectangular, em Melbourne, na Austrália

Quantas Copas do Mundo tem a seleção brasileira feminina de futebol?

O Brasil nunca ganhou a Copa do Mundo de futebol feminino. Em oito edições realizadas, a equipe brasileira só chegou na final uma vez, perdendo o título para a Alemanha.

O elenco participou de todas as edições do Mundial. Em 1991 e 1995 caiu na fase de grupos, e em 1999 foi para a semifinal mas perdeu para os Estados Unidos. Em 2003 caiu nas quartas de final para a Suécia e, em 2007, terminou em segundo lugar com a medalha de prata após a derrota para a Alemanha em 2 a 0.

Em 2011 perdeu nas quaras de final novamente para os Estados Unidos e em 2015 nas oitavas de final. Na última edição realizada pela FIFA, em 2019, perdeu para a França nas oitavas de final.

