Tabela de jogos do Campeonato carioca feminino 2021 e onde assistir

Com início em outubro, o Campeonato Carioca Feminino apresenta doze equipes buscando o título em onze rodadas onde o primeiro colocado é o grande campeão. Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense são os grande favoritos, enquanto os menores esperam chegar longe na disputa. Confira a tabela completa de jogos do Campeonato Carioca Feminino em 2021 e saiba onde assistir ao vivo.

Tabela de jogos do Campeonato Carioca Feminino

Com doze equipes, duas a mais do que no ano passado, o Campeonato Carioca é dividido em duas fases: a Taça Guanabara e as semifinais da competição. Em turno único de onze rodadas, os times se enfrentam entre si onde o clube com a maior pontuação na tabela é o grande campeão da Taça.

Depois, as quatro melhores avançam para as semifinais onde o primeiro colocado enfrenta o quarto e o segundo lugar consequentemente o terceiro. Por fim, com os dois finalistas, vamos descobrir quem será a vencedora em 2021.

A seguir, confira a tabela de jogos completa do Carioca

Primeira rodada

Flamengo 5 x 0 Duque de Caxias

Botafogo 12 x 0 Barcelona

Vasco 15 x 0 Cabofriense

Boavista 1 x 0 Bangu

Fluminense 5 x 0 Pérolas Negras

Macaense 1 x 1 Portuguesa RJ

Segunda rodada

Flamengo 14 x 0 Barcelona

Fluminense 5 x 0 Duque de Caxias

Bangu 1 x 1 Pérolas Negras

Botafogo 6 x 0 Cabofriense

Vasco 8 x 0 Macaense

Portuguesa RJ 3 x 0 Boavista

Terceira rodada

Fluminense 4 x 0 Barcelona

Botafogo 4 x 0 Macaense

Flamengo 2 x 0 Cabofriense

Duque de Caxias 0 x 2 Perólas Negras

Portuguesa RJ x 1 x 2 Bangu

Vasco 5 x 0 Boavista

Quarta rodada

Vasco 5 x 0 Portuguesa RJ

Pérolas Negras 3 x 0 Barcelona

Bangu 2 x 1 Duque de Caxias

Flamengo 9 x 0 Macaense

Botafogo 5 x 0 Boavista

Fluminense 6 x 0 Cabofriense

Quinta rodada

Flamengo 11 x 0 Boavista

Vasco 2 x 0 Bangu

Barcelona 0 x 5 Duque de Caxias

Cabofriense 2 x 1 Pérolas Negras

Botafogo 10 x Portuguesa RJ

Fluminense 6 x 0 Macaense

Sexta rodada

Flamengo 9 x 0 Portuguesa RJ

Pérolas Negras 2 x 1 Macaense

Botafogo 1 x 1 Vasco

Fluminense 2 x 0 Boavista

Bangu 2 x 0 Barcelona

Duque de Caxias 2 x 2 Cabofriense

Sétima rodada

Fluminense 3 x 0 Portuguesa RJ

Cabofriense 2 x 0 Barcelona

Boavista 0 x 1 Pérolas Negras

Vasco 1 x 1 Flamengo

Botafogo 2 x 1 Bangu

Oitava rodada

Quarta-feira, 03/11 às 10h – Duque de Caxias x Boavista

Quarta-feira, 03/11 às 10h – Flamengo x Botafogo

Quarta-feira, 03/11 às 15h – Fluminense x Vasco

Quarta-feira, 03/11 às 15h – Cabofriense x Bangu

Quarta-feira, 03/11 às 15h – Barcelona RJ x Macaense

Quarta-feira, 03/11 às 15h – Pérolas Negras x Portuguesa RJ

Nona rodada

Sábado, 06/11 às 10h – Flamengo x Bangu

Sábado, 06/11 às 15h – Boavista x Barcelona

Sábado, 06/11 às 15h – Vasco x Pérolas Negras

Sábado, 06/11 às 15h – Fluminese x Botafogo

Sábado, 06/11 às 15h – Portuguesa RJ x Duque de Caxias

Domingo, 07/11 às 15h – Macaense x Cabofriense

Décima rodada

Quarta-feira, 10/11 às 10h – Flamengo x Fluminense

Quarta-feira, 10/11 às 15h – Cabofriense x Boavista

Quarta-feira, 10/11 às 15h – Barcelona x Portuguesa RJ

Quarta-feira, 10/11 às 15h – Vasco x Duque de Caxias

Quarta-feira, 10/11 às 15h – Botafogo x Pérolas Negras

Quarta-feira, 10/11 às 15h – Macaense x Bangu

Décima primeira rodada

Sábado, 13/11 às 15h – Botafogo x Duque de Caxias

Sábado, 13/11 às 15h – Flamengo x Pérolas Negras

Sábado, 13/11 às 15h – Portuguesa x Cabofriense

Sábado, 13/11 às 15h – Vasco x Barcelona

Sábado, 13/11 às 15h – Boavista x Macaense

Sábado, 13/11 às 15h – Fluminense x Bangu

Classificação do Carioca Feminino 2021

Doze equipes disputam em turno único o título da Taça Guanabara em onze rodadas, ou seja, a equipe que terminar a fase em primero lugar com mais pontos é a grande campeã da temporada. Depois, as quatro primeiras seguem para as semifinais.

1 Fluminense – 21 pontos

2 Flamengo – 19 pontos

3 Botafogo – 19 pontos

4 Vasco – 17 pontos

5 Pérolas Negras – 13 pontos

6 Bangu – 10 pontos

7 Cabofriense – 7 pontos

8 Duque de Caxias – 4 ponto

9 Portuguesa RJ – 4 pontos

10 Boavista – 3 pontos

11 Macaense – 1 ponto

12 Barcelona – 0 ponto

Onde assistir ao Campeonato Carioca Feminino?

O Campeonato Carioca Feminino não possui transmissão de nenhuma emissora na temporada. Porém, é possível acompanhar ao vivo cada um dos jogos através dos respectivos canais do Youtube dos times.

Ou seja, a Fla TV, canal do Flamengo no site, transmite ao vivo todas as partidas do futebol feminino para o torcedor enquanto o Vasco TV é o responsável pelas disputas do time.