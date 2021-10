Tabela de jogos do Mundialito de Clubes de Futebol de Areia

O Mundialito de Clubes de Futebol de Areia começou. Realizado em Moscou, na Rússia, precisou ter o calendário antecipado pelos altos números de casos de Covid-19. O Vasco é o representante do Brasil, campeão pela última vez em 2011 diante do Sporting. Dessa maneira, confira a tabela completa de jogos do Mundialito de Clubes de Futebol de Areia.

Tabela completa do Mundialito de Clubes de Futebol de Areia

Inicialmente marcado para ser realizado em fase de grupos, o Mundialito de Clubes de Futebol de Areia teve o seu modelo de disputa atualizado para mata-mata e as partidas antecipadas devido ao alto número de casos e mortes de Covid-19 na Rússia.

Oito equipes disputam o Mundial de clubes em 2021. São elas Lokomotiv Moscow, Levante, Vasco, Braga, Nacional Asuncion, Tokyo, Dínamo Moscow e Spartak Moscow.

Os jogos do Vasco possuem transmissão dos canais SporTV, disponíveis em operadoras por assinatura. Porém se você gosta de acompanhar futebol de areia e não tem TV por assinatura, então pode acompanhar ao vivo cada uma das partidas através do canal Beach Soccer TV no Youtube.

Quartas de final

Lokomotiv Moscow 9 x 4 Levante

Vasco 5 x 4 Nacional Asuncion

Braga 4 x 2 Tokyo Verdy

Spartak Moscow 4 x 5 Dínamo de Moscow

Semifinal

Lokomotiv Moscow 4 x 3 Vasco

Braga 6 x 2 Dínamo de Moscow

Final

Quarta-feira, 27/10 às 14h30 – Lokomotiv Moscow x Braga

Terceiro Lugar

Quarta-feira, 27/10 às 13h15 – Vasco x Dínamo de Moscow

Semifinal na disputa do 5º-8º lugar

Nacional Asuncion 11 x 4 Levante

Spartak Moscow 5 x 6 Tokyo Verdy

Final da disputa 5º-8º lugar

Quarta-feira, 27/10 às 12h – Nacional Asuncion x Tokyo Verdy

Disputa pelo 7º lugar

Quarta-feira, 27/10 às 10h45 – Levante x Spartak Moscow

Como funciona o Mundialito?

Oito equipes disputam o Mundialito de Clubes na Rússia em 2021. Com a mudança no formato de disputa, a primeira rodada foi as quartas de final onde, em jogo único, o vencedor avança para a próxima fase. As quatro seleções jogam as semifinais e, por fim, a grande decisão do título e pelo terceiro lugar.

Enquanto isso, cada um dos elencos perdedores nas quartas vai para a disputa entre o 5º e 8º lugar da competição, seguindo o mesmo sistema de eliminatórias. O Braga, de Portugal, é o atual campeão, enquanto o Corinthians foi o último brasileiro a vencer em 2013.

