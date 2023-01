Confira a tabela de jogos do São Paulo na Copinha. Foto: Reprodução Rubens Chiri/saopaulofc.net

Tabela de jogos do São Paulo na Copinha 2023: grupo e datas

Tabela de jogos do São Paulo na Copinha 2023: grupo e datas

O São Paulo busca o quinto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023. O elenco está no grupo 17 ao lado das equipes CSP, Marília e Porto Velho, com a cidade sede em Marília. Confira a tabela completa de jogos do São Paulo na Copinha 2023 e como assistir cada um dos confrontos.

Jogos do São Paulo na Copinha 2023

Confira a seguir a tabela de jogos do São Paulo na Copinha.

PRIMEIRA RODADA

São Paulo x Porto Velho - Quarta-feira, 04 de janeiro de 2023

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília

Onde assistir: Rede Vida e SporTV

SEGUNDA RODADA

CSP x São Paulo - Sábado, 07 de janeiro de 2023

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília

Onde assistir: Rede Vida e SporTV

TERCEIRA RODADA

Marília x São Paulo - Terça-feira, 10 de janeiro de 2023

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

SEGUNDA FASE:

1º colocado 17 x 2º colocado 18 (América MG, Ponte Preta, Retrô e Vocem)

2º colocado 17 x 1º colocado 18 (América MG, Ponte Preta, Retrô e Vocem)

+ Estádio do Morumbi: conheça a história e recordes da casa do São Paulo FC

Campanha do São Paulo na temporada 2022

Na última temporada da Copinha, o São Paulo chegou até a semifinal, mas foi derrotado pelo próprio Palmeiras, atual campeão do torneio.

Na primeira fase, pelo grupo 21, o Tricolor terminou em primeiro lugar com 9 pontos, ou seja, venceu os três embates na competição. Depois, passou pelo São Bernardo na segunda fase, o São Caetano na terceira fase e o Vasco nas oitavas de final.

Nas quartas, o grupo paulista venceu facilmente o rival Cruzeiro mas na semifinal o São Paulo perdeu para o Palmeiras, cujo time se garantiu na final e venceu pela primeira vez a Copinha na história do torneio. Sob o placar de 1 a 0, a equipe verde tornou-se vitoriosa.

Confira o adeus do São Paulo na última Copinha.



Quantos títulos o São Paulo tem na Copinha?

O São Paulo tem 4 títulos na Copinha, conquistados nos anos de 1993, 2000, 2010 e 2019.

O primeiro título veio no ano de 1993, quando venceu o Corinthians na final pelo placar de 4 a 3. No ano seguinte, o elenco tricolor até chegou na final, mas perdeu nos pênaltis para o Guarani.

Em 2000, venceu o Juventus por 2 a 1 e consagrou-se bicampeão. Já em 2001, perdeu para o Roma Baueri também nos pênaltis.

No ano de 2010, venceu o Santos e em 2019 superou o Vasco nas penalidades para consagrar-se como quatro vezes campeão do torneio de base no Brasil.

Convocados do São Paulo na Copinha 2023

O técnico Belletti convocou 30 jogadores para representar o São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro deste ano.

Patryck já vestiu a camisa titular do profissional, assim como Léo Silva, Palmberg e Gabriel Maioli.

Goleiros: Leandro, Roberto, Arthur Doria e Lorenzo

Zagueiros: Ythallo, Belém, Andrade e Lucas Inácio

Laterais: Rafael Luiz, Luís Felipe, Kaiky Carvalho e Patryck

Meias: Léo Silva, Vinícius, Negrucci, Brian, Cauã Lucca, Mateus Amaral, Pedrinho, Boer, Palmberg e Luiz Henrique

Atacantes: Newerton, Talles Wander, Maioli, João Adriano, Azeez, João Gabriel, Brito e Cauê

LEIA TAMBÉM:

Tabela de jogos do Corinthians na Copinha 2023: datas e horários

Quando Cristiano Ronaldo vai jogar no Al Nassr e como assistir a estreia?