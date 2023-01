Tabela de jogos do Corinthians na Copinha 2023: datas e horários

O Corinthians é o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 2023, o elenco busca o 11º título enquanto participa do grupo doze ao lado de Fast Clube, Ferroviária e Zumbi Esporte Clube. Confira a tabela completa de jogos do Corinthians na Copinha 2023 e como assistir aos embates.

Todos os jogos do Corinthians na Copinha 2023

Se quiser buscar o décimo primeiro título da sua história, o Corinthians terá que vencer os três jogos na primeira fase.

O elenco está no grupo 12 ao lado do Fast Clube (Amazonas), Ferroviária (São Paulo) e Zumbi Esporte Clube (Alagoas), com sede em Araraquara. Os jogos estão marcados para os dias 03, 06 e 09 de janeiro.

Confira a tabela completa de jogos do Corinthians na Copinha 2023.

PRIMEIRA RODADA - jogos do Corinthians na Copinha 2023

Corinthians x Zumbi - Terça-feira, 03 de janeiro de 2023

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa

Onde assistir: SporTV, FPF TV e Paulistão Play

SEGUNDA RODADA - jogos do Corinthians na Copinha 2023

Fast x Corinthians - Sexta-feira, 06 de janeiro de 2023

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa

Onde assistir: Rede Vida, SporTV, FPF TV e Paulistão Play

TERCEIRA RODADA - jogos do Corinthians na Copinha 2023

Ferroviária x Corinthians - Segunda-feira, 09 de janeiro de 2023

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa

Onde assistir: Rede Vida, SporTV, FPF TV e Paulistão Play

SEGUNDA FASE (Se o Corinthians passar):

1º lugar grupo 11 (Comercial, Inter de Limeira, Sport ou Volta Redonda) x 2º lugar grupo 12

1º lugar grupo 12 x 2º lugar grupo 11 (Comercial, Inter de Limeira, Sport ou Volta Redonda)

Campanha do Corinthians em 2022

Na temporada passada, o Corinthians conseguiu brigar entre as fases decisivas, mas foi eliminado e não conseguiu aumentar a sua vantagem nos títulos.

Pelo grupo 15, ficou em primeiro lugar com 9 pontos, com três vitórias. Na segunda fase passou pelo Ituano, mas na terceira fase foi derrotado pelo Resende em 2 a 1. O elenco se despediu muito cedo, o que causou a decepção dos torcedores que esperavam uma forte campanha do grupo.

Confira como foi a partida que eliminou o Timão em 2022.



Títulos do Corinthians na Copinha

O Corinthians tem 10 títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O alvinegro foi campeão em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017 pela última vez.

Além de maior campeão, o Corinthians também coleciona o mérito de ser o vencedor da primeira edição em toda a história da Copinha, em 1969. Naquele ano, com apenas quatro equipes de São Paulo, o Timão levou a melhor ao vencer o Nacional.

A última vez que o Corinthians ganhou a Copinha foi em 2017, quando derrotou na final o Batatais por 2 a 1, no aniversário da cidade de São Paulo.

Além disso, a última vez que o elenco alcançou a final foi justamente no ano de 2017, quando tornou-se campeão.

Convocados do Corinthians para a Copinha de 2023

O ex-jogador Danilo vai comandar os garotos do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior este ano.

Serão trinta jogadores do sub-17 e sub 20, enquanto nomes como Felipe Augusto e Guilherme Biro, que já tiveram espaço no profissional, vão jogar a Copinha pelo Corinthians. Já Robert Renan e Giovane fazem parte do profissional e por isso não vão jogar o torneio.

Goleiros: Kauê, Igor Eduardo, Felipe Longo e Cadu

Laterais: Abimael, Vitor Meer, Leo Mana e Caipira

Zagueiros: Murillo, João Pedro, Renato, Alemão e Vinicius Cressi

Meias: Zé Vitor, Matheus Araújo, Riquelme, Ryan, Thomas, Biro, Pedrinho, Breno Bidon e Gabriel Moscardo

Atacantes: Arthur Souza, Kayke, Felipe Augusto, Higor, Wesley, Pedro, Juninho e Guilherme Henrique

