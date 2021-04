Tabela do Paulistão 2021: FPF divulga datas e horários dos jogos

A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela do Paulistão 2021, com os primeiros jogos do retorno da competição, após 26 dias sem partidas no Estado de São Paulo. Corinthians, Santos e São Paulo já jogam neste final de semana. Por outro lado, o Palmeiras com decisões da Supercopa do Brasil e Recopa Sul-americana, só volta a atuar no Campeonato Paulista no dia 16, no clássico diante do Tricolor.

Os eventos esportivos estavam proibidos em todo o estado desde o dia 15 de março, quando o governo instaurou o plano emergencial de combate à Covid-19. A princípio, as novas medidas se encerrariam no dia 30 março. No entanto, Dória estendeu o prazo até 11 de abril, por conta do agravamento no número de casos da doença.

Quais os jogos da tabela do Paulistão?

Sábado – 10 de abril

São Bento x Red Bull Bragantino – 20h – Sportv e PPV

São Paulo x São Caetano – 20h- PPV

Santos x Botafogo – 22h – Sportv e PPV

Domingo – 11 de abril

Guarani x Corinthians – 20h – PPV

Segunda-feira – 12 de abril

São Paulo x Red Bull Bragantino – 20h – Sportv e PPV

Terça-feira – 13 de abril

Santo André x São Bento – 20h – Sportv e PPV

Ferroviária x Corinthians – 20h – PPV

Quarta-feira – 14 de abril

São Caetano x Novorizontino – 20h – PPV

São Paulo x Guarani – 21h30 – TV Globo, Sportv e PPV

Ituano x Botafogo – 22h – PPV

Quinta-feira – 15 de abril

Inter de Limeira x Red Bull Bragantino – 20h – Sportv e PPV

Última data da tabela do Paulistão 2021 – Sexta-feira – 16 de abril

Ponte Preta x Santos – 20h – PPV

Corinthians x São Bento – 20h – Sportv e PPV

Palmeiras x São Paulo – 22h – PPV

Palmeiras tem sequência de decisões

Segundo a tabela do Paulistão 2021, o Verdão só volta a campo no Estadual no dia 13. A demora se deve ao fato do clube ter duas decisões pela frente, mas em outros campeonatos. No 11, a equipe decide a Supercopa do Brasil, jogo entre o campeão brasileiro e da Copa Brasil, diante do Flamengo, no Mané Garrincha (DF).

No mesmo local, mas três dias depois, a equipe de Abel Ferreira terá o Defensa y Justicia pela frente, no jogo da volta da Recopa Sul-Americana 2021. Na ida, o Palmeiras venceu por 2 a 1, fora de casa.

O que deve mudar com o novo protocolo do Paulistão?

A FPF elaborou um protocolo que trabalha em pontos que preocupam o Ministério Público. Uma das novidade são os jogos da rodada do Paulistão 2021 após às 20h, horário que inicia as restrições de circulação de pessoas no Estado, como forma então de diminuir as aglomerações próximas aos estádios.

O MP solicitou a FPF que realize-se testes de Covid-19 nos jogadores nos dias das partidas, uma hora antes do início do jogo. A entidade acha difícil a realização dentro do padrão estabelecido pelo órgão. No entanto, fará os exames na data dos duelos, só que com uma maior antecedência.

A federação também reduzirá ao máximo o número de funcionários trabalhando na partida, além da realização de testes em colaboradores que não puderem permanecer em ambiente controlado. Outra medida será a criação de uma espécie de “bolha”, mas com os jogadores hospedados em quartos individualizados.

A entidade se compromete a divulgar campanhas como #TorçaEmCasa #UseMáscara e os atletas entrarão em campo de máscara e só poderão retirá-las após o hino nacional, para então o início do jogo.

