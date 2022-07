Taça das Favelas 2022: como funciona o torneio e sorteio

Competição tem início no dia 30 de julho, com equipes masculinas e femininas

Depois de dois anos sem acontecer por conta da pandemia, a Taça das Favelas 2022 está de volta! A competição reúne equipes do futebol masculino e feminino, com início em 30 e 31 de julho, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Esta é a décima edição do torneio, organizado pela CUFA e produzido por InFavela.

Entenda como funciona o torneio, as datas e se possui transmissão.

Sorteio da Taça das Favelas 2022 Rio de Janeiro

O sorteio que define as chaves da primeira fase na Taça das Favelas do Rio de Janeiro será neste sábado, 23 de julho, na sede da CUFA, no Viaduto de Madureira. O evento terá a participação do ex-jogador Léo Moura e Alex Escobar, da Rede Globo. O sorteio tem início às 12h (Horário de brasília) mas não tem transmissão.

O sorteio serve para definir os caminhos de cada equipe, onde cada um conhece o seu adversário na fase estaduais, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. A partir daí, vão decifrando qual será o caminho até a final.

Um dos padrinhos da Taça das Favelas este ano é o jogador Cafu, um dos maiores ídolos da história da Seleção Brasileira. Em entrevista ao portal G1, mostrou a realização de participar do evento e apoiar os jovens na busca de seus sonhos no futebol.

“Tive o meu sonho realizado através de jogo de futebol, através disso que vocês estão correndo atrás, do sonho de vocês, correndo atrás de uma bola que pode realizar o sonho da maioria de vocês. Não deixe de lutar pelo sonho de vocês. A Taça das Favelas é uma oportunidade ímpar na vida de todo mundo”.

Como funciona a Taça das Favelas 2022?

A Taça das Favelas 2022 é uma pequena disputa entre seleções das comunidades do Rio de Janeiro e São Paulo, tanto no futebol masculino como no feminino. Organizado pela CUFA, Central Única das Favelas e produzido pela InFavela, tem início em 30 e 31 de julho nos dois estados. Essa é a décima edição do torneio.

A competição segue o modelo eliminatório, onde é realizado o sorteio para definir cada uma das chaves, tanto no feminino como no masculino. No Rio, as disputas começam em 30 de julho, no Centro Esportivo Taça das Favelas Realengo. Já em São Paulo, vai ser em Vila Manchester.

Segundo informou a CUFA, a primeira fase da Taça das Favelas 2022 no Rio contará com 107 seleções de favelas, com 28 femininas e 39 masculinas. O limite de idade só aparece no masculino, indo de 14 até 17 anos.

Já em São Paulo serão 128 equipes, com 32 femininas e 96 masculinas, também com limite de idades de 14 até 17 anos.

As finais vão acontecer em 8 de outubro. Depois, a primeira edição da Taça das Favelas Brasil, ou Favelão 2022, uma união com equipes do dois estados, acontecerá em outubro e novembro. Será como uma espécie de formato nacional.

Confira como foi a partida da final da Taça das Favelas em 2019, última edição realizada.

Taça das Favelas 2022 tem transmissão?

Até o momento, não há informações sobre transmissões dos jogos da Taça Rio ou São Paulo. No entanto, de acordo com o colunista Flavio Ricco, do portal R7, a TV Globo vai transmitir confrontos da etapa nacional, a partir de 19 de novembro.

Por isso, o torcedor que gosta de acompanhar a competição deve ficar atento ao perfil da CUFA, tanto no canal do Youtube como nas redes sociais, como o Twitter, no @CUFA_Brasil, ou nos perfis oficiais de São Paulo e Rio de Janeiro @taca_SP e @taca_rj.

Todos os resultados serão atualizados diariamente pelos perfis.

