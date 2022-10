Taça das Favelas campeão SP 2022: Paraisópolis vence no feminino

Paraisópolis é a campeã na Taça das Favelas de São Paulo em 2022! Na final feminina deste sábado, 8 de outubro, a equipe venceu Campanário por 1 x 0, na Arena Barueri e consagrou-se na Taça das Favelas campeão SP 2022. Com gol de Natany e a presença da torcida, confira tudo sobre a disputa.

Taça das Favelas campeão SP 2022: Paraisópolis vence Campanário na edição

Deu Paraisópolis na edição 2022 da Taça das Favelas! Na final deste sábado, com transmissão da TV Globo e direito à narração de Renata Silveira e comentários de Ana Thais Matos e Richarlyson, a equipe enfrentou o Campanário na Arena Barueri, no interior paulista.

A partida foi acirrada do começo ao fim. Porém, bastaram sete minutos para Natany abrir o placar para o Paraisópolis após cobrança de escanteio. A equipe seguiu até o fim do primeiro tempo no primeiro tempo sem problemas com os rivais.

Foi no segundo tempo que a partida mudou. O Campanário conseguiu chegar na área da equipe de Paraisópolis com as jogadoras determinadas, mas a defesa impediu qualquer ataque do lado rival. Pelo placar final de 1 x 1, a taça das favelas campeão SP 2022 foi Paraisópolis no futebol feminino.

Segundo o portal GE, esta é apenas a segunda participação do Paraisópolis na competição.

Jardim Ibirapuera vence São Bernardo no masculino

No futebol masculino da Taça das Favelas SP, o Jardim Ibirapuera venceu o São Bernardo neste sábado, também na Arena Barueri, no interior paulista.

O empate no tempo regular de 1 x 1 garantiu a disputa de pênaltis. Os gols foram de Zanotto no primeiro tempo para o São Bernardo aos dez minutos. A resposta do Jardim só veio com Fellipe Brito no segundo tempo. Fim de jogo, os pênaltis deram o título da Taça das Favelas de São Paulo ao Jardim por 4 x 3.

A Taça das Favelas é produzida pela CUFA, Central Única das Favelas, e organizada 100% pela InFavela. A competição é realizada em todos os estados do Brasil, mas as principais são SP e RJ, já que possuem até mesmo transmissão da Rede Globo.

As equipes vencedoras de RJ e SP em ambas as modalidades, masculino e feminino, se enfrentarão em 19 de novembro, com transmissão da Globo, ainda sem horário definido.

