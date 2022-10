De volta em 2022: que ano passou a novela O Rei do Gado?

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a trama que traz a rixa das famílias Mezenga e Berdinazi está de volta. Décadas após em que ano passou a novela O Rei do Gado, a trama será exibida no Vale a Pena Ver de Novo novamente, para substituir A Favorita. A estreia nas tardes da TV Globo será ainda em 2022.

Em que ano passou a novela O Rei do Gado na TV Globo pela primeira vez?

Entre 1996 e 1997 foi em que ano passou a novela O Rei do Gado pela primeira vez na televisão. O folhetim estreou em 17 de junho de 1996 e foi finalizado no dia 14 de fevereiro do ano seguinte, totalizando 209 capítulos no horário nobre da emissora.

Benedito Ruy Barbosa contou com a colaboração de suas filhas Edmara Barbosa e Edilene Barbosa e teve na direção Luiz Fernando Carvalho, Carlos Araújo, Emílio di Biasi e José Luiz Villamarim.

A novela foi vendida para mais de 30 países em diferentes continentes ao redor do Globo, como Canadá, Cuba, Argentina, África do Sul, Noruega, Grécia, Nicarágua, Rússia e Polônia.

Depois de em que ano passou a novela O Rei do Gado pela primeira vez na Globo, o folhetim ganhou duas reexibições no Vale a Pena Ver de Novo: em 1999 e depois em 2015.

Agora em 2022, a obra volta ao Vale a Pena Ver de Novo. Desta vez para entrar no lugar de A Favorita. A previsão até o momento é que a estreia será ainda em 2022, no mês de novembro. A data exata não foi revelada pela Globo até o momento, mas a reprise está confirmada.

O Vale a Pena Ver de Novo é exibido de segunda a sexta-feira na faixa das 17h05.

Confira o anúncio da emissora e já se prepare para rever esse novelão:

Qual a história de O Rei do Gado?

A novela O Rei do Gado mostra a rivalidade de duas famílias italianas rivais, os Mezenga e os Berdinazi, e é dividida em duas fases.

Primeiro, o público conhece a história de amor de Giovanna (Letícia Spiller) e Henrico (Leonardo Brício). O rapaz é filho de Antônio Mezenga (Antonio Fagundes) e a moça é a filha caçula de Giuseppe Berdinazi (Tarcísio Meira). Por isso, a paixão entre eles é proibida.

No entanto, o pai de Giovanna cede que a filha se case com o filho do rival, pois recebe a promessa que vai receber um pedaço de terra que gera briga entre as famílias há tempos, já que fica na divisa entre as propriedades de cada uma.

Porém, após o casamento, Giuseppe não recebe a posse das terras como prometido e por isso impede a filha de ver o marido. Mesmo assim, ela foge e vai ao encontro de Enrico.

Após essa confusão toda, a novela sofre um salto de vários anos. Na nova fase de em que ano passou a novela O Rei do Gado, o público passa a acompanhar Bruno Berdinazi Mezenga (Antonio Fagundes), filho de Henrico e Giovanna.

Ele é rico, dono de propriedades e milhares de cabeças de gado. Por conta disso, ele ganha o apelido de “rei do gado”. Bruno acaba se apaixonando pela boia-fria Luana (Patrícia Pillar), o que gera mais intrigas familiares.

Autor de O Rei do Gado é o mesmo de Pantanal

A autoria de O Rei do Gado é de Benedito Ruy Barbosa, que também escreveu o sucesso Pantanal, novela que em 2022 ganhou um remake pela Globo. Hoje com 91 anos, o escritor está afastado das telinhas desde 2016. Sua última novela foi Velho Chico, que foi ao ar na faixa das 21h da emissora.

Na Globo, o contrato de Benedito começou em 1976, quando ele escreveu O Feijão e o Sonho, para a faixa das 18h. Depois, ele também trabalhou em À Sombra dos Laranjais (1977) e Cabocla (1979).

Em seguida, ele migrou para a Bandeirantes, em que lançou uma de suas novelas mais famosas, Os Imigrantes (1981) – reprisada pelo canal Brasil recente em 2022.

Ao retornar para a TV Globo, ele trabalhou em Paraíso (1982), Voltei pra Você (1983), De Quina pra Lua (1985), Sinhá Moça (1986) e Vida Nova (1988).

Em 1990, ele migrou para a extinta Manchete, em que lançou um de seus maiores sucessos, Pantanal. O folhetim foi oferecido primeiro para a Globo, mas como a emissora recusou o projeto, ele a levou para outro canal. A produção deu muito certo e era lembrado até hoje, mesmo antes do remake.

Ao retornar novamente para a Globo, ele lançou Renascer (1993) e depois é que então veio em que ano passou a novela Rei do Gado, lançado em 1996. Depois, ele também lançou o sucesso Terra Nostra (1999 – 2000). As novelas Cabocla (2004), Sinhá Moça (2006), Paraíso (2009) e Meu Pedacinho de Chão (2014) ganharam novas versões entre 2004 e 2014 e algum tempo depois, em 2016, ele lançou sua última novela inédita, Velho Chico.

