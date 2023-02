Tem como assistir jogo do Vila Nova x Luverdense na Copa Verde hoje?

É decisão na Copa Verde! Nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, Vila Nova e Luverdense disputam as oitavas de final do torneio regional às 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia. Como assistir ao jogo do Vila Nova hoje e todos os detalhes você confere no texto.

Em jogo único, quem perder está eliminado da competição. A Copa Verde é um torneio de futebol disputado por clubes da região Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo. organizado pela CBF. São cinco fases jogadas em mata-mata no total: primeira fase, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final.

Em caso de empate, a disputa de pênaltis é que vai definir quem segue no torneio.

O jogo do Vila Nova vai passar na TV?

Como nenhuma emissora adquiriu os direitos de transmissão do torneio regional na temporada, não tem como assistir na televisão. O mesmo acontece entre as plataformas de streaming no Brasil.

Como nenhuma emissora transmite, os canais dos times no Youtube estão fazendo as suas próprias transmissões ao vivo e de graça. Nem Luverdense ou Vila Nova, entretanto, informaram se vão realizar a transmissão.

Como não tem transmissão na TV ou online, a opção para o torcedor é acompanhar os lances em tempo real nas redes sociais de ambos os clubes.

No Twitter, o torcedor pode ver imagens dos jogos e os lances minuto por minuto através das postagens do Vila Nova e também do Luverdense, assim como no Instagram e Facebook.

Tabela de jogos das oitavas de final da Copa Verde

As oitavas de final apresentam oito confrontos na Copa Verde.

Quarta-feira, 22/02:

Goiás 2 x 0 União Rondonópolis

Paysandu 3 x 0 Ariquemes

Manaus 0 x 0 Princesa

Brasiliense 1 x 0 Tocantinópolis

Quinta-feira, 23/02:

Vila Nova x Luverdense - 20h30 (horário de Brasília)

Quarta-feira, 01/03:

São Raimundo x São Francisco - 19h (horário de Brasília)

Remo x Humaitá - 19h (horário de Brasília)

Cuiabá x Ceilândia - 20h (horário de Brasília)

