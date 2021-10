Tem jogador do futebol brasileiro na lista de convocados para a Seleção?

Se preparando para enfrentar Colômbia e Argentina em novembro nas Eliminatórias, o técnico Tite convocou 23 atletas na manhã desta sexta-feira, 29/10, para representar a Seleção Brasileira. A grande novidade é Coutinho, do Barcelona, enquanto a ausência de jogadores que atuam no futebol brasileiro na lista de convocados para a Seleção também foi notada.

Quem do futebol brasileiro está na convocação da Seleção Brasileira nas Eliminatórias 2021?

O goleiro Gabriel Chapecó, de 21 anos, foi convocado pela primeira vez por Tite para defender o Brasil em dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas em novembro. Dessa maneira, Gabriel é o único representante do futebol brasileiro na Seleção Brasileira pela Data FIFA em novembro.

Gabriel defendeu o Grêmio em 21 partidas este ano, incluindo Campeonato Gaúcho, Libertadores e Brasileirão, já que Brenno, goleiro titular, estava fora dos gramados por lesão e também por ir para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Agora, com Chapecó na Seleção, o goleiro Adriel deverá ser o reserva de Brenno no Grêmio.

Em outubro, o goleiro Weverton, do Palmeiras, o lateral Guilherme Arana, do Atlético-MG, os meias Edenílson, do Internacional, Everton Ribeiro e Gabigol do Flamengo jogaram com a equipe em três jogos. Agora, nenhum deles está na lista de convocados da Seleção.

Por que Tite não convocou jogadores do futebol brasileiro?

Com a reta final do Campeonato Brasileiro e a final da Libertadores se aproximando, os clubes brasileiros pediram para a CBF o adiamento de rodadas e jogos mas a ordem não foi atendida. Porém, o treinador da Seleção Brasileira e a direção técnico da CBF entenderam a situação e indiretamente optaram por não convocar atletas que jogam o Brasileirão.

Gabriel é o único da lista de Tite para novembro que atua no futebol brasileiro, sendo cotado para ser banco de Ederson e Alisson entre os dois jogos. Porém, em entrevista coletiva durante a convocação nesta sexta, o comandante da CBF deixou claro que, em caso de lesões no plantel, atletas que jogam o futebol brasileiro podem, sim, pintar na convocação.

Confira a Convocação da Seleção Brasileira para as Eliminatórias 2021 em novembro

Vinte e três jogadores integram a lista de convocados do técnico Tite para a Data FIFA de novembro, época que a equipe disputa os últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022, realizada no Catar.

Em primeiro lugar na classificação com 31 pontos, a seleção está invicita e cada vez mais próxima de carimbar a vaga no Mundial.

Goleiros: Ederson (Manchester City), Alisson (Liverpool) e Gabriel Chapecó (Grêmio)

Laterais:Danilo (Juventus), Emerson Royal (Tottenham), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)

Meias: Gerson (Olympique de Marseille), Lucas Paquetá (Lyon), Philippe Coutinho (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United) e Fabinho (Liverpool)

Atacantes: Antony (Ajax), Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar (PSG) e Raphinha (Leeds)