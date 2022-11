Arbitrar com replay de vídeo pode significar gols, expulsão de jogadores e muitas reclamações também.

Tem VAR na Copa do Mundo de 2022 no Catar?

O VAR tornou-se parte integrante do futebol moderno e retornará ao Qatar quatro anos após sua estreia na Copa do Mundo. A tecnologia de coi introduzida pela primeira vez na Rússia em 2018 e foi um sucesso suficiente para ser lançada em todas as principais ligas nos anos seguintes.

Se você ainda não está familiarizado com o VAR, ou árbitro assistente de vídeo, durante o torneio de 2022, certamente você se familiarizará.

A atual campeã França foi a primeira beneficiária de uma decisão do VAR na Copa do Mundo , depois que Antoine Griezmann ganhou um pênalti na abertura do torneio contra a Austrália.

A implementação da tecnologia tem sido altamente controversa nas últimas temporadas por seu envolvimento em todos os momentos importantes.

Como vai funcionar o VAR na Copa do Mundo?

A FIFA confirmou que o VAR estará em operação na Copa do Mundo – embora com algumas mudanças em relação ao habitual.

Desta vez, o VAR está de volta com semiautomação para determinar se os jogadores estão impedidos, com câmeras e sensores rastreando cada jogador em campo. Quando foi introduzido pela primeira vez na disputa mundial, na Rússia em 2018, a tecnologia mudou o torneio – com discordância apaixonada sobre se isso era para melhor ou para pior. Então, o que o VAR reserva para este ano?

O que é a tecnologia de impedimento semiautomatizado?

A inovadora tecnologia de impedimento de rastreamento de membros da FIFA foi aprovada para uso no torneio de 2022 no Catar.

O novo sistema visa reduzir o tempo necessário para tomar uma decisão de impedimento e, ao mesmo tempo, fornecer maior clareza aos torcedores em cada chamada.

A tecnologia baseada em IA usa 12 câmeras de rastreamento dedicadas para criar modelos tridimensionais do esqueleto de um jogador para determinar se alguma parte de seu corpo está impedida.

Essa animação em 3D será exibida nas telas grandes do estádio e disponibilizada para os parceiros de transmissão da FIFA.

Fifa espera que as decisões de impedimento sejam mais fáceis de julgar no Catar.

