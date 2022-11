Quem ganhou a última Copa do Mundo? Relembre o título de 2018

A Copa do Mundo do Catar em 2022 está prestes a começar. Trinta e duas seleções disputam a fase de grupos em busca da classificação pela tão sonhada taça dourada na final. Com o início da nova edição no Oriente Médio, os torcedores querem lembrar quem ganhou a última Copa do Mundo e como foi a decisão.

+ Guia completo de onde assistir a Copa do Mundo do Catar 2022

Quem ganhou a última Copa do Mundo?

A França foi quem ganhou a última Copa do Mundo em 2018, na Rússia. Organizada pela FIFA, o evento também reuniu trinta e duas seleções na fase de grupos entre junho e julho daquele ano.

Pelo grupo C, a França terminou em primeiro lugar com 7 pontos, conquistados em duas vitórias e um empate. Já nas oitavas de final enfrentou a Argentina, onde garantiu a vitória por 4 a 3 em partida acirrada entre Lionel Messi e Mbappé. Hoje, os dois são companheiros de equipe no PSG.

Já nas quartas de final o elenco francês bateu o Uruguai por 2 a 0, enquanto na semifinal venceu a Bélgica por 1 a 0, em São Petesburgo. Na final, Croácia e França reeditaram a semifinal de 1998 e brigaram pela taça. Em partida sensacional, a França conquistou o bicampeonato ao vencer por 4 a 2.

Relembre os principais momentos da final.



Quais Copas do Mundo a França ganhou?

A Seleção da França levantou a taça dourada da Copa do Mundo em 1998 na própria França e depois em 2018, na Rússia. A equipe francesa é bicampeã, ou seja, acumula dois títulos na competição da FIFA.

Em 1998, o elenco francês terminou em primeiro lugar no grupo C com 9 pontos, conquistados em três vitórias nas três rodadas. Depois, ganhou do Paraguai nas oitavas de final, passou a Itália nos pênaltis nas quartas e por fim a Croácia na semifinal.

Na decisão, França e Brasil se enfrentaram. Porém, com o placar de 3 a 0, a França conquistou o primeiro título da Copa do Mundo.

12 juillet 1998 - 22 ans ⭐️ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/etrYKnUd0y — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 12, 2020

Quantas vezes a França participou da Copa?

A França já participou de 15 edições de Copa do Mundo da FIFA, desde 1930 até 2022. O elenco francês só ficou de fora nos anos de 1950, 1962, 1970, 1974, 1990 e 1994.

O elenco foi vice-campeão em 2006, na Alemanha, enquanto em 1986 garantiu-se apenas com o terceiro lugar.

Agora, em 2022, terá a oportunidade de conquistar o seu terceiro troféu da Copa do Mundo e integrar o quadro de maiores campeãs ao lado de Brasil, Alemanha e Itália, com cinco e quatro respectivamente.

França na Copa do Mundo de 2022

A França disputará a Copa do Mundo da FIFA pela décima sexta vez. Em 2022, a edição será no Catar, país do Oriente Médio, em novembro e dezembro. A mudança aconteceu devido ao forte calor na região.

Sob o comando do técnico Didier Deschamps, o elenco francês chega como grande favorito. Porém, sob o azar de lesões, perdeu jogadores importantes como Nkunku, do RB Leipzig, e Karim Benzema, atacante do Real Madrid. Com isso, o time terá que se desdobrar para cobrir as faltas e manter o seu domínio e favoritismo dentro de campo e também fora dele.

A França está no grupo D ao lado de Dinamarca, Austrália e Tunísia. Serão três rodadas na fase de grupos em pontos corridos, onde os dois melhores de cada grupo avançam.

