Novo técnico do Barcelona 2021: saiba quem pode assumir o clube

Após acumular sua 5ª derrota nesta temporada, a diretoria do Barcelona decidiu demitir o holandês Robert Koeman do cargo de treinador. No entanto, o clube se movimenta nos bastidores e a imprensa espanhola coloca o ídolo do time catalão, Xavi Hernández, como favorito a ser o novo técnico do Barcelona em 2021.

Xavi será o novo técnico do Barcelona?

O Barcelona está próximo de anunciar seu novo técnico para a temporada de 2021. Ao que tudo indica, o escolhido será um grande conhecido dos torcedores Culés. Segundo o jornal “Sport”, Xavi será o novo comandante do clube e já teria chegado a um acordo com a equipe, restando apenas a rescisão com seu clube atual, o Al-Sadd.

Ídolo do Barcelona, o ex-camisa 6 deixou o clube em 2015, após 21 anos anos de vínculo, e foi para o Catar. No país-sede da próxima Copa do Mundo, o meio-campista atuou pelo Al-Sadd, clube no qual se aposentou em 2019 e no mesmo ano virou treinador. Agora, tem a possibilidade de retornar ao time no qual iniciou no futebol.

O possível novo técnico do Barcelona, inclusive, já teria comunicado a diretoria sobre alguns reforços. De acordo com informações do site ‘Fichajes.net’, Xavi quer reforçar a defesa com um zagueiro rápido e com boa saída de bola, além de um atacante de velocidade. Os principais nomes são Sterling, do City, e Koundé, do Sevilla.

Quais os títulos de Xavi como treinador?

Ao longo de sua carreira como técnico do Al-Sadd, cargo que então ocupa desde 2019, Xavi possui sete títulos. Entre eles: Supercopa do Catar, o Qatari Stars Cup, Qatar Stars League, duas vezes a Copa do Catar e, por fim, bicampeonato da Copa do Emir.

Já como atleta, a lista de títulos do meio-campista é vasta. Xavi defendeu a camisa blaugrana 767 vezes e conquistou 25 canecos. Dentre eles estão: oito títulos do Campeonato Espanhol, três Copas do Rei, quatro Liga dos Campeões e dois Mundiais de Clubes. Além então de 85 gols marcados pelo clube.

Quem será o técnico do Barcelona no próximo jogo?

Ainda sem anunciar Xavi como novo técnico, o Barcelona já prepara um comandante para a partida seguinte. Atual treinador do Barça B, Sergi Barjuan assumirá a equipe profissional de forma provisória para o próximo confronto. O time catalão volta a campo no sábado, 30, em partida diante do Alavés, pela 12ª rodada da La Liga.

Em 9º na tabela de classificação, a equipe Culé vem de duas derrotas consecutivas e precisa do triunfo para não ver a distância para as primeiras posições aumentarem. Já na Liga dos Campeões, o clube está na terceira posição de sua chave, mas posição que deixa a equipe fora da classificação às oitavas de final.