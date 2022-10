Onde vai passar jogo do Barcelona hoje ao vivo e horário (29/10/22)

Mais uma decepção na conta do torcedor. No meio da semana, o Barcelona foi eliminado da Champions para disputar a Liga Europa. Neste sábado, visita o Valencia pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol às 16h (horário de Brasília). O jogo do Barcelona hoje vai ser no Estádio Mestalla, com transmissão ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Barcelona hoje ao vivo

O jogo do Barcelona hoje terá transmissão do Star +, a partir das quatro da tarde (horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão na TV, o torcedor só pode assistir no aplicativo de streaming Star +, disponível para assinantes.

Por diferentes pacotes, o torcedor pode assinar o produto no site www.starplus.com e assistir no celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Mestalla

TV: Sem transmissão

Online: Star +

Informações de Valencia x Barcelona no jogo de hoje

Mais um vexame para a conta do Barcelona. Com a vitória da Inter de Milão na rodada, o Barcelona foi desclassificado na Liga dos Campeões. Em terceiro lugar com 4 pontos, o time vai disputar a Liga Europa, competição secundária. Neste sábado, concentra-se para jogar o Campeonato Espanhol onde ocupa a vice-liderança com 28 pontos, contabilizados em nove vitórias, um empate e uma derrota. Se vencer, assume a liderança.

Do outro lado, o Valencia joga em casa e, por essa razão, promete dar trabalho ao Barcelona. Sem disputar competições internacionais, o elenco pode focar 100% na temporada para buscar a parte de cima da classificação. Neste momento ocupa a nona posição com 15 pontos, somando-se em quatro vitórias, três empates e quatro derrotas.

Escalações:

Provável escalação do Valencia: Mamardashvili; Gaya, Gabriel Paulista, Ozkacar, Correia; González, Musah, Lino, André Almeida; Kluivert e Cavani.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Bellerín, Koundé, Eric García, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Ansu Fati, Dembele e Lewandowski.

Valencia-Barcelona: últimos jogos

Valencia 1 x 4 Barcelona

Barcelona 3 x 1 Valencia

Valencia 2 x 3 Barcelona

Quais são os jogos da rodada na La Liga hoje?

Além do jogo entre Valencia e Barcelona neste sábado, outros nove embates serão realizados pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Confira os resultados até aqui e a programação de jogos no fim de semana.

Mallorca x Espanyol

Sábado (29/10):

Almería x Celta de Vigo - 09h

Cádiz x Atlético de Madird - 11h15

Sevilla x Rayo Vallecano - 13h30

Valencia x Barcelona - 16h

Domingo (30/10):

Osasuna x Real Valladolid - 10h

Real Madrid x Girona - 12h15

Ath. Bilbao x Villarreal - 14h30

Real Sociedad x Betis - 17h

Segunda-feira (31/10):

Elche x Getafe - 17h

