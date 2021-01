Corinthians na Libertadores: faltando 6 rodadas, ainda dá para sonhar?

O Corinthians perdeu para o Bahia nesta quinta-feira (28), em jogo atrasado da 30ª rodada, e desperdiçou a chance de encostar no G-6 para brigar por uma vaga na Libertadores. Jogando na Arena Fonte Nova, os baianos fizeram a lição de casa e saíram da zona do rebaixamento. Agora, o Tricolor ocupa a 16ª posição, com 35 pontos. Já o Timão, estaciona em nono lugar, com 45.

Fim de jogo. Na Arena Fonte Nova, Corinthians é superado pelo Bahia em rodada atrasada do @Brasileirao. A próxima partida será na quarta-feira (03) diante do Ceará, às 21h30 na @NeoQuimicaArena, também pelo torneio nacional. — Corinthians (@Corinthians) January 29, 2021

O jogo

Num primeiro tempo com poucas chances criadas, quem chegou com mais perigo foram os visitantes. No entanto, em sua primeira chegada, o Bahia abriu o placar. Aos 30 minutos, Rossi cruzou na entrada da área e Cássio saiu para socar a bola. Entretanto, o goleiro, que completou 500 jogos pelo Timão, afastou mal e Ronaldo ficou com rebote. O volante chegou batendo e no meio do caminho Gilberto cabeceou para inaugurar o placar.

O gol mudou o panorama do jogo e então o Tricolor chegou ao segundo tento. Fábio Santos recuou mal para Bruno Méndez, que tentou dar um toque por cima, mas cedeu o contra-ataque. A bola sobrou para Thiago, que disparou e tocou para Índio Ramírez. O meia driblou Gil e o lateral esquerdo corintiano, e então bateu rasteiro para ampliar o placar.

Segundo tempo e gol corintiano

No segundo tempo, Mancini fez três substituições no início da partida, e as mudanças surtiram efeito. Gabriel Pereira, que entrara na etapa final, avançou pela direita, driblou o marcador e tocou em profundidade para o volante Gabriel, que chegou batendo para diminuir para os corintianos.

Embora o gol tenha animado o Timão, a equipe alvinegra não conseguiu levar perigo ao gol adversário e o jogo terminou em 2 a 1.

Corinthians na Libertadores?

Com a derrota, o Corinthians vê as chances de classificação para a Libertadores diminuírem. Atualmente, o Timão é o nono colocado com 45 pontos, a 12 do Atlético-MG, quarto colocado.

Faltando apenas seis rodadas para o término da competição, matematicamente ainda é possível. No entanto, vindo de duas derrotas seguidas, as chances de chegarem ao G-4 se distanciaram do Parque São Jorge.

Entretanto, o G-6 pode ser uma opção mais palpável ao time corintiano no momento. Embora a quinta e sexta posição não garanta vaga na fase de grupos da Libertadores, as posições dão direito à fase Pré. Nesta temporada, o Corinthians disputou a Pré-Libertadores, mas acabou sendo desclassificado para o Guarani, do Paraguai.

G-8 aumenta sonho do Corinthians na Libertadores

As chances corintianas podem aumentar num possível G-7 ou até G-8. Isso porque, o vencedor da Copa do Brasil garante vaga no torneio continental. Como os finalistas, Grêmio e Palmeiras, já estão se garantindo via Brasileirão, mais uma vaga abriria.

O Verdão ainda pode garantir vaga no torneio pela própria Libertadores. Finalista, caso seja campeão, a equipe se garante na próxima edição do campeonato. Caso o campeão da competição continental esteja estre os seis primeiros, mais uma vaga também se abre no Brasileirão.

Diante deste cenário, é possível que até o oitavo colocado seja classificado para a Libertadores, no caso a fase pré. Por isso, o Corinthians ainda respira sonhando com a vaga, enquanto torce para que um possível G-8 se abra no Brasileiro.