Corinthians tem desempenho de vice-líder com Mancini; veja os números

O Corinthians venceu o Botafogo por 2 a 0 no último domingo (27), no Estádio Nilton Santos, e chegou a sua sexta partida sem derrota neste Brasileirão. A vitória do time paulista, foi a terceira seguida neste campeonato, algo inédito até então. Com os três pontos, o Timão chegou aos 39, e entrou na briga por uma vaga na Libertadores. Para se ter uma ideia, o desempenho de Vágner Mancini no Corinthians é tão bom, que apenas o líder São Paulo tem números melhores.

O triunfo de domingo (27) foi o sétimo de Mancini no Corinthians. Agora, o treinador tem 66,7% de aproveitamento pelo clube no Brasileirão. No entanto, o Tricolor Paulista possui 69,1%. Quando estreou pelo Timão na 16ª rodada do Brasileirão, a equipe estava em 17º com 33,3% de aproveitamento. Sob o comando de Mancini, o desempenho do Corinthians melhorou, e o número de aproveitamentos praticamente dobrou.

Sem jogar mais em 2020, Mancini fecha o ano no Corinthians com sete vitórias, três empates e apenas duas derrotas, números muito superior aos seus antecessores.

Desempenho do Corinthians com Dyego Coelho

Dyego Coelho teve sua segunda oportunidade como treinador do Corinthians, mas sem sucesso. O técnico assumiu a equipe no dia 11 de setembro, no entanto um mês depois, foi desligado do cargo e Mancini assumiu. Aposta da diretoria corintiana para comandar a equipe após o fracasso de Tiago Nunes, com números e desempenhos ruins, o treinador voltou a comandar os times da categoria de base.

Ao longo desse tempo, Coelho acumulou sete jogos como treinador do Corinthians com três empates, três derrotas, mas apenas uma vitória.

Números do Timão sob as mão de Coelho

Dyego Coelhho assume a equipe como interino – 11/9

Fluminense x Corinthians (2×1) – 11/9

Corinthians x Bahia (3×2) – 16 /9

Sport x Corinthians (1×0) – 23 /9

Corinthians x Atlético GO (0x0) – 30 /9

Red Bull Bragantino x Corinthians (0x0) – 3/10

Corinthians x Santos (1×1) – 7 /10

Ceará x Corinthians (2×1) – 11/10

Desempenho de Tiago Nunes no Corinthians

A diretoria do Timão contratou Tiago Nunes no final de 2019. No entanto, como a temporada estava no final, o treinador preferiu assumir a equipe no começo do próximo ano.

Com um início de trabalho ruim, e eliminado na fase pré da Libertadores, Nunes conseguiu melhorar o desempenho da equipe no retorno do futebol brasileiro, após a pausa por conta da pandemia de Covid-19. A equipe chegou à final do Campeonato Paulista, mas perdeu o título nos pênaltis para o rival Palmeiras.

Assim como o fraco início de temporada, o começo do Campeonato Brasileiro da equipe corintiana também foi ruim. Em setembro, ainda na 9ª rodada do Brasileirão, o Timão demitiu Tiago Nunes, logo depois da derrota por 2 a 0 para o Palmeiras no dia 10, na Neo Química Arena.

Ao longo de sua passagem, Tiago Nunes comandou o Alvinegro em 28 partidas e teve um desempenho de 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas.

O desempenho de Mancini é o melhor entre os três técnicos que comandaram o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Não fosse o início fraco com Tiago Nunes (37,5% de aproveitamento em 8 jogos) e Dyego Coelho (28,6% em 7 jogos), o Timão poderia até estar numa posição melhor no campeonato.