Saiba como assistir ao jogo do Corinthians hoje e horário. Foto: DCI Tássio Mourão

Corinthians recebe o Mirassol neste domingo, 19 de fevereiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista

Horário do jogo do Corinthians hoje no Paulistão e transmissão na TV e online (19/02)

Corinthians e Mirassol protagonizam a décima rodada do Campeonato Paulista neste domingo, 19 de fevereiro, dentro da Neo Química Arena, na capital paulista. O jogo do Corinthians hoje traz a luta duas equipes pela classificação até as quartas de final na temporada.

A partida entre Corinthians e Mirassol neste domingo tem transmissão ao vivo na TV fechada e no streaming.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians e Mirassol hoje vai começar às 18h30, seis e meia da tarde, no horário de Brasília, neste domingo, 19 de fevereiro de 2023, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

A Neo Química Arena, na cidade de São Paulo, vai receber a partida neste domingo. O espaço tem capacidade para receber 49 mil pessoas.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, além de Fernando de Noronha, podem sintonizar a transmissão às 17h30, horário local.

Como assistir Corinthians x Mirassol hoje

A partida Corinthians x Mirassol hoje terá transmissão na TNT e HBO Max para todo o Brasil.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal transmite com exclusividade o jogo do Corinthians neste domingo ao vivo para todo o país. Basta sintonizar o televisor para torcer.

Quem não tem a TV paga pode assistir no HBO Max, plataforma de streaming por assinatura. O serviço está disponível para assinantes no site ou nos aplicativos no celular, tablet, smartv e videogames.

TNT - 108/508 (SKY), 151/651 (NET e Claro), 48/548 (Oi), 648/100/657/892 (Vivo)

Escalações:

O técnico do Corinthians, Fernando Lázaro, continua sem Cantillo e Gustavo Mosquito.

Do outro lado, Bruno Cortez e Darley, segundo o portal GE, são desfalques.

Escalação do Corinthians hoje: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Balbueno, Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon, Giuliano; Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto.

Escalação do Mirassol hoje: Muralha; Lucas Ramon, Thalisson, Luiz Otávio, Guilherme Biro; Yuri, Danielzinho, Camilo; Fernandinho, Negueba e Zé Roberto.

Décima rodada do Campeonato Paulista

Confira a agenda completa da décima rodada do Campeonato Paulista neste fim de semana.

Sábado, 18/02:

Ferroviária 1 x 0 Guarani

Inter de Limeira 0 x 1 Água Santa

Domingo, 19/02:

Santos x Portuguesa - 16h

São Bernardo x Botafogo SP - 16h

Corinthians x Mirassol - 18h30

Ituano x Santo André - 20h40

Terça-feira, 21/02:

São Bento x São Paulo - 19h30

