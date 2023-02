Corinthians x Mirassol: onde vai passar o jogo do Corinthians hoje no Paulistão (19/02)

O Corinthians dá as boas vindas ao Mirassol hoje, 19 de fevereiro, na esperança de manter a liderança no Campeonato Paulista e a excelente campanha em casa na temporada. A bola rola às 18h30 (Horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela décima rodada.

A equipe está em primeiro lugar no grupo C com 15 pontos, perseguindo o Palmeiras na classificação geral e a corrida pelo título.

Onde assistir jogo do Corinthians x Mirassol hoje

O jogo estará disponível para assistir na TNT e HBO Max para todo o Brasil. O canal está disponível somente nas operadoras por assinatura na TV, enquanto a plataforma de streaming é acessada por assinantes.

Também dá para acompanhar nas redes sociais dos times no Twitter, Instagram e Facebook com lances ao vivo e fotos da partida.

A partida Corinthians x Mirassol do Campeonato Paulista acontecerá no domingo, 19 de fevereiro.

O pontapé inicial na Neo Química Arena está marcado para às 18h30.

TNT - 108/508 (SKY), 151/651 (NET e Claro), 48/548 (Oi), 648/100/657/892 (Vivo)

HBO Max - site (www.hbomax.com) e aplicativo do celular, tablet, smartv e videogame

Notícias do Corinthians, lesões e escalação hoje

Depois de arrancar o empate com o Palmeiras no Derby Paulista, o técnico Fernando Lázaro concentra as suas atenções ao jogo deste domingo, diante do Mirassol.

Cantillo, Júnior Moraes, Gustavo Mosquito e Roni continuam indisponíveis. Os atletas seguem em recuperação no departamento médico do clube.

Escalação do Corinthians hoje: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Balbueno, Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon, Giuliano; Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto.

Os relacionados para o jogo contra o Mirassol! 🔥⚽#VaiCorinthians pic.twitter.com/14QcJOb0dL — Corinthians (@Corinthians) February 18, 2023

Quem o Corinthians vai enfrentas nas quartas do Paulistão?

Se avançar para as quartas de final, o Corinthians pode enfrentar São Bento, Ferroviária ou Ituano.

Segundo o regulamento, o primeiro e segundo lugar de cada grupo avançam para as quartas. Os dois classificados se enfrentam nas quartas de final em partida única, sempre na casa do líder. Em caso de empate, a disputa de pênaltis vai definir quem segue para a semifinal.

O Timão é o favorito a avançar como primeiro colocado. Com 15 pontos, conquistou quatro vitórias, três empates e duas derrotas no Paulistão até aqui.

GRUPO C:

1 Corinthians - 15 pontos

2 São Bento - 9 pontos

3 Ferroviária - 8 pontos

4 Ituano - 6 pontos

