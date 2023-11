Corinthians x Bahia: 4 formas de assistir o jogo do Corinthians hoje - 24/11

Um dia antes da eleição para a presidência do clube, o Corinthians recebe o Bahia nesta sexta-feira, 24 de novembro, na Neo Química Arena, na abertura da 35ª rodada do Brasileirão. O jogo do Corinthians começa às 21h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje na TV?

A partida entre Corinthians e Bahia tem transmissão exclusiva do Premiere, às 21h, horário de Brasília, com narração de Everaldo Marques e comentários de Sérgio Xavier e Dodô para todo o país. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o jogo nesta sexta-feira.

O Corinthians entra em campo depois de vencer o Grêmio na última rodada enquanto o Bahia, de Rogério Ceni, não vence há três rodadas. O duelo tem transmissão ao vivo na TV paga.

Premiere:

O Premiere, pay-per-view da Rede Globo, está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em todo o país. Quem assina o pacote de futebol por mês tem acesso à todos os jogos do seu time do coração no Campeonato Brasileiro.

Existe também a possibilidade de acompanhar através do mosaico, onde a tecnologia possibilita o torcedor a ver diferentes partidas ao mesmo tempo. Entre em contato com o seu operador para adquirir o pay-per-view. Dá para comprar o pacote apenas do seu time ou do campeonato completo.

PREMIERE:

SKY: 230-244 / 632-640 HD

OI: 342-352 / 340-341 / 353-357

CLARO: 220-228 / 721-728 HD / 729-730 / 229

VIVO: 151 / 154–159 / 150-153 HD / 770–777 / 781–782 / 901-903 / 910 / 778-779

Relembre o último título do Corinthians

Como acompanhar Corinthians x Bahia na internet?

Também é possível acompanhar o jogo do Corinthians e Bahia na internet, através da plataforma Globoplay, o site GE e o aplicativo Canais Globo. Como o Premiere é um canal pago, só assinantes podem assistir a retransmissão da partida ao vivo nesta sexta-feira.

As três opções estão disponíveis no site e também no aplicativo do celular, tablet e até smartv, se o aparelho for compatível.

Globoplay:

Assinantes do pacote 'Globoplay + canais ao vivo' ou 'Globoplay + Premiere' tem acesso à programação ao vivo do pay-per-view no serviço de streaming sob demanda. Não existe a possibilidade de assistir de graça os jogos de futebol do Premiere porque é um canal pago.

Dá para acompanhar o Globoplay tanto no site como no aplicativo.

Passo 1: Baixe o aplicativo Globoplay no aparelho com internet ou acesso www.globoplay.globo.com. Em seguida, clique em 'Agora na TV', no menu principal.

Passo 2: Depois, digite o email e a senha de usuário (aquele que você utiliza para fazer o login no Globoplay), dê ok e retorne à programação de canais ao vivo.

Passo 3: Por fim, procure pelo canal 'Premiere' para assistir ao jogo do Corinthians ao vivo.

GE:

A maneira mais fácil e rápida de assistir Corinthians e Bahia hoje é no GE, site de notícias da Globo. A plataforma apenas retransmite o sinal do Premiere, ou seja, só quem é assinante tem acesso, não dá para assistir de graça.

Passo 1: Entre em www.ge.globo.com no horário em que a bola vai rolar, escolha o ícone do jogo e clique em cima do nome.

Passo 2: Depois, clique na opção 'assistir no Premiere' e faça o login de assinatura.

Passo 3: Em seguida, dê o play na programação ao vivo e curta a transmissão.

Canais Globo

Quem tem a TV por assinatura em casa pode acompanhar todos os canais do Grupo Globo, como o Premiere, Sportv, GNT e Globonews, ao vivo e de graça no aplicativo Canais Globo. Porém, lembre-se que para ver o pay-per-view é necessário ter a assinatura do pacote de futebol.

Passo 1: Digite www.canaisglobo.globo.com no navegador ou baixe o aplicativo em seu celular. Depois, clique em 'Canais' e procure pela opção Premiere.

Passo 2: Primeiro, digite o seu login (o email de usuário de sua operadora) com a senha e dê ok. Se você não sabe, entre em contato com a sua operadora.

Passo 3: Por fim, retorne à programação de canais e assista ao vivo, como e onde quiser.

Escalações de Corinthians x Bahia no jogo de hoje

Mano Menezes, quarto técnico do Corinthians na temporada, deve utilizar os titulares no duelo desta sexta como Fábio Santos, Fagner, Gil, Maycon, Renato Augusto, Giuliano, Romero e Yuri Alberto. Como o elenco não briga mais pela Libertadores, o Timão espera carimbar o passaporte para a Sul-Americana.

O elenco anfitrião não tem Paulinho, lesionado, e Ruan Oliveira, Caetano e Bruno Méndez suspensos. O grupo de desfalques não deve atrapalhar a escalação de Mano Menezes, uma vez que nenhum deles é titular em todas as partidas do Timão.

Rogério Ceni, técnico do Bahia, não terá David Duarte e Everaldo, suspensos, e Raul Gustavo por lesão, de acordo com informações do GE. O comandante também deve utilizar as mesmas peças da rodada passada.

Provável escalação do jogo do Corinthians hoje:

Goleiro: Cássio

Laterais: Fábio Santos e Fagner

Zagueiros: Lucas Veríssim e Gil

Meias: Maycon, Gabriel Moscardo e Renato Augusto

Atacantes: Giuliano, Ángel Romero e Yuri Alberto

Provável escalação do jogo do Bahia hoje:

Goleiro: Marcos Felipe

Laterais: Camilo Cândido

Zagueiros: Rezende, Vitor Hugo e Kanu

Meias: Aceved, Gilberto e Thaciano

Atacantes: Cauly, Biel e Rafael

Como está o Corinthians no Brasileirão?

O Corinthians conseguiu afastar o fantasma da zona do rebaixamento depois de vencer o Grêmio na última rodada antes da data Fifa. O elenco subiu para a 12ª posição, com 44 pontos, somados em 10 vitórias, 14 empates e 10 derrotas para ocupar o meio da tabela de classificação.

O time não tem chances de brigar por vaga na Libertadores, já que faltam apenas quatro rodadas e a diferença com o último da zona de classificação é de 13 pontos. Por isso, fará tudo o que estiver ao seu alcance para carimbar o passaporte até a Copa Sul-Americana.

Com Mano Menezes, o Timão pode encaminhar o seu terceiro jogo sem perder.

1) Palmeiras - 62 pontos

2) Botafogo - 61 pontos

3) Flamengo - 60 pontos

4) Grêmio - 59 pontos

5) RB Bragantino - 59 pontos

6) Atlético MG - 57 pontos

7) Athletico PR - 51 pontos

8) Fluminense - 50 pontos

9) Cuiabá - 47 pontos

10) São Paulo - 46 pontos

11) Fortaleza - 44 pontos

12) Corinthians - 44 pontos

13) Internacional - 43 pontos

14) Santos - 42 pontos

15) Vasco - 41 pontos

16) Cruzeiro - 41 pontos

17) Bahia - 38 pontos

18) Goiás - 35 pontos

19) Coritiba - 29 pontos

20) América-MG - 21 pontos

Onde vai ser o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians e Bahia, nesta sexta-feira pelo Brasileirão, vai ser na Neo Química Arena, localizada no bairro de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Com capacidade para 49 mil torcedores, a casa do Timão foi inaugurada no ano de 2014.

Antes de ser Neo Química Arena, a casa era chamada de Arena Corinthians. Em setembro de 2020, a diretoria acertou a venda dos namings right para a Hypera Pharma, empresa do ramo farmacêutico, pelo valor de R$ 300 milhões, segundo o GE.

O amistoso entre ex-jogadores do Timão inaugurou a arena em 10 de maio, mas a estreia oficial do alvinegro em sua nova casa aconteceu oito dias depois, contra o Figueirense, pelo Brasileirão. Em junho daquele ano, o estádio foi confirmado como a sede da abertura da Copa do Mundo da FIFA, com o jogo entre Brasil e Croácia.

Hoje, a arena viu o Corinthians levantar cinco troféus, sendo dois Brasileiros e três Paulistão.

