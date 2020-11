Atlético MG x Flamengo: saiba onde assistir e escalações do duelo

Atlético MG x Flamengo fazem neste domingo (8) o principal jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O duelo entre quarto e segundo colocado, acontece no Estádio Mineirão, às 18h15. Saiba onde assistir o jogo.

Ambas as equipes precisam se recuperar no campeonato. Com 32 pontos, os mineiros não vencem há quatro jogos no Brasileirão, mas para piorar, na última rodada perdeu de 3 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Arena. Já os Rubro-negros não conquistam os três pontos há duas partidas apenas, mas na última rodada, sofreu uma goleada de 4 a 1 para o São Paulo FC, em pleno Estádio do Maracanã.

Onde assistir Atlético MG x Flamengo?

O confronto entre Atlético MG x Flamengo não terá transmissão da TV aberta, mas o torcedor pode assistir no Premiere, que transmite o jogo para todo o Brasil na TV fechada.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O jornalista Gustavo Villani narra a partida, mas com comentários de Bob Faria e Lédio Carmona.

Liderança do campeonato pode estar em disputa

Quem vencer o duelo desta tarde pode assumir a liderança do Brasileirão. Entretanto, para isso acontecer, o Internacional precisa perder na rodada.

A equipe Colorada enfrenta o Coritiba, no Beira Rio, mas às 16h. Com 35 pontos, mesma pontuação da equipe gaúcha, o Flamengo assumiria a ponta da tabela apenas com um empate, caso o time de Eduardo Coudet perca seu jogo.

Já para os mineiros, com 32 pontos, os três pontos levaria a equipe aos 35. Como o primeiro critério de desempate é o número de vitórias, a equipe de Sampaoli assumiria a liderança, visto que Flamengo e Internacional possuem 10 jogos vencidos, e o Atlético iria para 11.

O Galo até o início desta rodada era o atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe foi ultrapassada pelo São Paulo, logo depois do Tricolor vencer o Goiás por 2 a 1, no Morumbi, neste sábado (7).

Prováveis escalações de Atlético MG x Flamengo:

Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Nathan; Savarino, Keno e Eduardo Sasha

Flamengo: Hugo, Isla, Thuler, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Thiago Maia e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro

Confira os outros jogos da 20ª rodada

Vasco x Palmeiras – 16h

Internacional x Coritiba – 16h

Bragantino x Santos – 18h15

Atlético MG x Flamengo – 18h15

Bahia x Botafogo – 18h15

Fluminense x Grêmio – 20h30

Ceará x Sport – 20h30