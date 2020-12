Flamengo é o clube brasileiro mais comentado no Twitter em 2020

Com a maior torcida entre os clubes nacionais, o Flamengo é o time brasileiro mais comentado no Twitter. Além de ocupar o primeiro lugar na lista de clubes do Brasil, o Rubro-negro está em sétimo entre equipes mundiais.

De acordo com a plataforma, completam a lista de clubes mais mencionados no Brasil no Twitter em 2020: Vasco da Gama, Corinthians, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro, Internacional e Atlético-MG.

Entre os jogadores, @neymarjr foi o que mais se destacou nas conversas dos brasileiros no Twitter em 2020. Além disso, a equipe rubro-negra também esteve presente: quatro dos dez jogadores mais comentados são do @Flamengo. Veja o ranking completo👇#Aconteceu pic.twitter.com/iuCuBUop4v — Twitter Brasil em 🏠 (@TwitterBrasil) December 8, 2020

Flamengo aparece em 7º no ranking mundial do Twitter

No ranking mundial, a equipe carioca fica na sétima colocação. Em primeiro está o Los Angeles Lakers, equipe de basquete norte-americana. No entanto, o clube é o único da modalidade presente na lista.

Em segundo lugar está o Manchester United, e em terceiro o Barcelona. Na quarta posição aparece o Los Angeles Dodgers, equipe de beisebol dos Estados Unidos. No entanto, completam a lista apenas clubes de futebol. Na sequência então aparece o Real Madrid, Liverpool, Flamengo, Arsenal, Chelsea e PSG.

Neymar lidera entre atletas

O atacante Neymar Junior lidera a lista de atletas mais comentados, entre os brasileiros no Twitter em 2020. O camisa 10 do Paris Saint-Germain, da França, é sucesso nas redes sociais e todas suas ações, dentro e fora de campo, repercutem entre os brasileiros.

No entanto, quatro jogadores do Flamengo aparecem na lista do Twitter. De acordo com o Top-10, Gabigol aparece na segunda colocação. Everton Ribeiro está em quarto, De Arrascaeta em sexto e Bruno Henrique em oitavo lugar.

Entretanto, o Flamengo é o único clube brasileiro que tem jogadores presentes na lista de assuntos mais comentados no Twitter em 2020. Completam a lista: Cristiano Ronaldo, em terceiro, Lionel Messi, em quinto, Lebron James, em sétimo, Robinho, em nono, e Phillipe Coutinho, em décimo.