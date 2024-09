Tite foi demitido após 11 meses no cargo

Tite saiu do Flamengo: quem será treinador no jogo contra o Corinthians?

Tite foi demitido do Flamengo. O clube anunciou na manhã desta segunda-feira, 30 de setembro, a demissão do técnico mesmo após vitória na noite de domingo, mas pressionados pela torcida. O clube foi eliminado da Libertadores.

Quem substitui o Tite?

O Flamengo emitiu um comunicado hoje informando que Filipe Luís, ex-lateral, é quem vai comandar a equipe frente ao Corinthians na Copa do Brasil. O jogo será em dois dias, na quarta-feira, e é válido pela ida da semifinal, e acontece no Maracanã.

O profissional estava como técnico do Sub-20, mas antes atuou no Sub-17.

O técnico foi contratado pelo Rubro-Negro em outubro do ano passado, após um impasse se voltaria para o Timão, onde se consagrou.

Nesse ano, no time carioca, Time conquistou o Campeonato Carioca e mantinha o clube na parte alta da tabela do Brasileirão, apesar de não apresentar uma sequência equilibrada - motivada por desfalques e lesões da equipe. No entanto, a eliminação da Libertadores pelo Peñarol deixou a torcida inconformada.