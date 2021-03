Tolima x Deportivo Cali: onde assistir jogo da Copa Sul-americana – 16/3

Pela primeira fase da Copa Sul-americana 2021, Tolima e Deportivo Cali fazem o confronto colombiano e se enfrentam nesta terça-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Manuel Murillo Toro, na cidade de Ibagué, na Colômbia.

Tolima e Deportivo Cali: como assistir ao vivo?

Como assistir ao vivo jogo do Tolima e Deportivo Cali: CONMEBOL TV

A partida entre as equipes não terá transmissão da tv aberta no Brasil. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto, pela CONMEBOL TV, canal pay-per-view da entidade organizadora da Copa Sul-americana. No entanto, o cliente que quiser assinar o pacote terá que desembolsar o valor de R$39,90 por mês.

Quais são os canais da CONMEBOL TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

Os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

Como as equipes chegam ao jogo?

Líder do Campeonato Colombiano com 23 pontos, o Tolima chega ao confronto logo depois de vencer o Jaguares de Córdoba pela competição nacional. Com três vitórias no último cinco jogos, o clube conta com o fator casa para largar na frente no duelo.

Já o Deportivo Cali segue na cola do seu adversário. Isso porque o clube também possui os mesmos 23 pontos que o Tolima na competição nacional. No entanto, a equipe fica em segundo lugar por conta do saldo de gols.

Onde será Tolima e Deportivo Cali?

O confronto válido pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-americana 2021 será realizado no Estádio Manuel Murillo Toro, na cidade de Ibagué, na Colômbia, 21h30 (horário de Brasília). No entanto, no dia 6 de abril os clubes voltam a se enfrentar. Mas, o jogo da volta ocorre no Estádio Deportivo Cali, localizado em Palmira, na Colômbia.

Jogos da Copa Sul-americana hoje

Macará x Emelec – 19h15

12 de octobre x Nacional – 19h15

Antofagasta x Huachipato – 21h30

Tolima x Deportivo Cali – 21h30

