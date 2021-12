Torino x Empoli: onde assistir, horário e escalações – 02/12

Pela décima quinta rodada do Campeonato Italiano, a bola vai rolar entre Torino x Empoli nesta quinta-feira, 02/12, a partir das 14h30 (horário de Brasília) no Estádio Olímpico de Turim. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Torino x Empoli: A partida entre Torino e Empoli terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Turim, cidade de Turim, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de tropeçar na rodada passada contra a Roma, o elenco do Torino volta aos gramados nesta quinta-feira buscando os três pontos para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento do Campeonato Italiano. Em décimo terceiro lugar com 17 pontos, contabiliza até o momento da temporada cinco vitórias, dois empates e sete derrotas no total.

Enquanto isso, o Empoli, recém-promovido da segunda divisão, faz um bom início de temporada pelo Campeonato Italiano ao ocupar a décima segunda posição com 19 pontos. Dessa maneira, depois de vencer a Fiorentina no último fim de semana, volta a jogar para melhorar o seu desempenho e também o seu saldo, vencendo seis confrontos, um empate e sendo derrotado sete vezes.

Escalações de Torino x Empoli:

Para os anfitriões, Ansaldi, Belotti, Verdi, Mandragora e Rodríguez não estão disponíveis para entrar em campo. Do outro lado, os visitantes não tem novas baixas para o jogo de hoje.

TORINO: Savic; Buongiorno, Bremer, Djidji; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Brekalo, Praet, Sanabria

EMPOLI: Vicario; Luperto, Parisi, Tonelli, Stojanovic; Zurkowski, Ricci, Henderson; Di Francesco, Cutrone, Pinamonti

Leia também:

A 2 rodadas do fim, quais as chances de rebaixamento na Série A?