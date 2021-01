Torino x Fiorentina (29/01): onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, Torino e Fiorentina se enfrentam nesta sexta-feira (29), às 16h45, no Estádio Olímpico de Turim. Ambas as equipes precisa do resultado para se afastar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Torino x Fiorentina: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo através da plataforma Estádio TNT, da TNT Sports, às 16h45 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Torino x Fiorentina

Ao time do Torino, Armando Izzo segue em recuperação depois de se machucar na última partida do Campeonato Italiano. A nota divulgada no site oficial informa também que o jogador continuará treinando sozinho sem contato com o grupo por alguns dias.

Possível Torino: Sirigu; Buongirno, Lyanco, Rodríguez; Lukic, Singo, Rincón, Linetty, Ansaldi; Belotti, Zaza.

Entretanto, o time visitante possui todos os integrantes do time titular disponíveis para o encontro desta sexta-feira, por isso é provável que a escalação seja a mesma do jogo anterior.

Possível Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Cáceres, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Bonaventura; Ribery, Vlahovic.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a vigésima rodada do Campeonato Italiano também traz outros jogos neste fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Bologna x Milan – Sábado – 11h

Sampdoria x Juventus – Sábado – 14h

Inter de Milão x Benevento – Sábado – 16h45

Spezia x Udinese – Domingo – 08h30

Cagliari x Sassuolo – Domingo – 11h

Crotone x Genoa – Domingo – 11h

Atalanta x Lazio – Domingo – 11h

Napoli x Parma – Domingo – 14h

Roma x Verona – Domingo – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

O Torino aparece em 17º lugar com catorze pontos. Dessa maneira, se não garantir os três pontos hoje, pode terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento, além de torcer por tropeços de seus adversários de tabela, como o Cagliari, Parma e Crotone. Por fim, venceu dois jogos, empatou oito e perdeu nove.

Enquanto isso, a Fiorentina ocupa a parte de cima da classificação. Em 12ª posição contabilizando vinte e um pontos, o time visitante entra em campo com o propósito de garantir a vitória seja como for para, assim, buscar uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada.