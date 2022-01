Torino x Fiorentina: onde assistir, horário e escalações – 10/01

Em partida válida pela vigésima primeira rodada do Campeonato Italiano, as equipes Torino x Fiorentina se enfrentam nesta segunda-feira, 10/01, a partir das 13h (horário de Brasília), jogando no Estádio Olímpico de Turim. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir o jogo da Fiorentina hoje: O serviço de streaming Star +, disponível somente por assinatura no site e no aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Italiano ao vivo nesta segunda-feira.

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Turim, cidade de Turim, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de ter o seu jogo desmarcado na última rodada por altos casos de Covid-19, o Torino volta a jogar nesta segunda-feira em busca da vitória para continuar subindo na classificação do Campeonato Italiano e, então, se afastar cada vez mais do rebaixamento. Em 13º com 25 pontos, contabiliza sete triunfos, quatro empates e oito derrotas.

Enquanto isso, a Fiorentina aparece em sexto lugar com 32 pontos disposto a faturar a vitória no confronto de hoje para que consiga se aproximar ainda mais da parte de cima da tabela. Com dez jogos vencidos, dois empates e sete derrotas, o elenco mostra um desempenho fundamental ao não perder por mais de cinco rodadas na temporada.

Escalações de Torino x Fiorentina:

Belotti e Verdi são os únicos desfalques do Torino para o confronto desta segunda-feira.

Do outro lado, a Fiorentina não terá Benassi, Amrabat e Sottil.

Torino: Savic; Buongiorno, Bremer, Djidji; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Pjaca, Sanabria

Fiorentina: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Biraghi, Quarta; Torreira, Bonaventura, Duncan; Callejón, Vlahovic, González

