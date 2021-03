Torino x Inter de Milão: onde assistir e possíveis escalações – 14/03/2021

Torino e Inter de Milão se enfrentam neste domingo (14) a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Torino, em jogo da 27ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto uma equipe ocupa a liderança, a outra precisa escapar do rebaiaxmento. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Torino x Inter de Milão: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal TNT, na tv fechada. SKY:108, CLARO/NET: 151, VIVO: 100/651, OI: 48

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

Em primeiro lugar com sessenta e dois está a Inter de Antonio Conte. Com a vantagem de seis pontos, precisa vencer o confronto deste domingo se quiser manter-se na liderança com folga. Então, em seu plantel, o treinador não possui novas baixa.

Enquanto isso, o Torino aparece na zona de rebaixamento, em 18º com vinte pontos. Se vencer hoje, pula duas posições e deixa a degola com vinte e três pontos, desbancando o Cagliari. Dessa maneira, Nkoulou não pode jogar por estar machucado, enquanto Rincón cumpre suspensão já que foi expulso na rodada passada.

Possíveis escalações de Torino x Inter de Milão

Possível Torino: Sirigu; Izzo, Rodríguez, Lyanco; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Gojak, Ansaldi; Bonazzoli, Zaza.

Possível Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Perisic, Eriksen, Brozovic, Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

Últimos jogos

Ademais, o Torino entrou em campo pela última vez no domingo (07). Contra o Crotone, foi derrotado por 4 a 2 em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Italiano.

Por outro lado, a Inter de Milão venceu a Atalanta na segunda-feira (08) por 1 a 0 jogando em casa.

