Torino x Sassuolo: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (17/03)

Torino e Sassuolo se enfrentam nesta quarta-feira (17) a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Grande Torino, em jogo atrasado da 24ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Torino x Sassuolo: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Possíveis escalações de Torino x Sassuolo

Possível Torino: Sirigu; Izzo, Bremer, Lyanco; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Murru, Baselli; Verdi, Sanabria.

Possível Sassuolo; Consigli; Ferrari, Kyriakopoulos, Toljan, Chiriches; Locatelli, Obiang; Djuricić, Defrel, Berardi; Caputo.

A equipe do Torino aparece na zona de rebaixamento em 18º com vinte pontos. Se vencer o confronto de hoje, salta uma posição e deixa a degola. Ao todo, venceu somente três jogos, empatou onze e perdeu também onze. Então, não possui em seu elenco novas baixas.

Enquanto isso, o Sassuolo aparece em 8º com trinta e nove pontos. Brigando para subir na tabela, precisa da vitória hoje para acumular pontos e, assim quem sabe, garantir uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada. Dessa maneira, Bourabia e Romagnoli.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no fim de semana pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, o Sassuolo venceu o Verona por 3 a 2 no sábado (13), enquanto o Torino foi derrotado por 2 a 1 pela Inter de Milão no domingo (14).

Champions League 2021: onde assistir o sorteio das quartas de final