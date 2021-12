Tottenham x West Ham: onde assistir, horário e escalações – 22/12

Em disputa nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, as equipes Tottenham x West Ham disputam nesta quarta-feira, 22/12, a partir das 16h45, horário de Brasílai, jogando no Tottenham Hotspur Stadium. Com transmissão ao vivo somente no streaming, saiba onde assistir o jogo hoje.

Onde assistir Tottenham x West Ham: O serviço de streaming Star +, disponível apenas por assinatura no site e aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes na temporada?

Depois de ser eliminado da Conference League por não conseguir cumprir a tabela do campeonato, o Tottenham volta a jogar nesta quarta-feira buscando a classificação nas semis da Copa da Liga Inglesa para, quem sabe assim, reverter os resultados ruins dos últimos dias. No Campeonato Inglês, aparece em sétima posição com 26 pontos, brigando para alcançar a parte de cima.

Do outro lado, o West Ham também disputa a principal divisão da Premier League, aparecendo em quinta posição com 28 pontos, tendo oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas, chegando a bons números e apresentando bom desempenho em campo. Por isso, vai jogar de igual para igual com o adversário mesmo fora de casa.

Confira como foi o último jogo entre as equipes.

Escalações de Tottenham e West Ham hoje:

Conte não poderá contar com Cristian Romero, sendo a única baixa no plantel.

Já os visitantes não tem Vladimír Coufal, suspenso, e Zouma, Ogbonna, Ryan Fredericks, Ben Johnson e Aaron Cresswell estão lesionados.

Tottenham: Lloris; Davies, Dier, Rodon, Reguillon; Lo Celso, Winks, Skipp, Tanganga; Lucas Moura, Harry Kane

West Ham: Areola; Ashby, Dawson, Diop, Masuaku; Noble, Král; Vlasic, Lanzini, Fornals; Yarmolenko

