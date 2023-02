Transmissão do jogo do Bahia x Fortaleza: como assistir a Copa do Nordeste hoje (14/02)

Transmissão do jogo do Bahia x Fortaleza: como assistir a Copa do Nordeste hoje (14/02)

O torcedor acompanha o clássico do futebol entre Bahia e Fortaleza nesta terça-feira, 14 de fevereiro, de diferentes maneiras. Isso porque o jogo do Bahia na Copa do Nordeste vai ter transmissão na televisão aberta e também em operadoras por assinatura para todo o Brasil. O embate está disponível às 21h30 (Horário de Brasília).

Onde assistir jogo do Bahia x Fortaleza hoje ao vivo

SBT e ESPN transmitem o jogo do Bahia e Fortaleza hoje às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo da Copa do Nordeste vai passar no canal aberto, entre as regiões definidas, e no canal pago, além das plataformas para assinantes.

SBT: o canal SBT transmite o jogo entre Bahia e Fortaleza na Copa do Nordeste hoje para os estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí de graça. É só ligar a televisão na emissora no horário marcado e assistir.

ESPN: a emissora é responsável pelos direitos de transmissão na TV fechada. O canal ESPN exibe em todos os lugares do Brasil o duelo com exclusividade para quem é assinante.

SITE DO SBT: quem mora nas regiões determinadas (BA e CE) dá para assistir a retransmissão com imagens da emissora no site (www.sbt.com.br) de graça.

STAR PLUS: o streaming por assinatura exibe a partida da Copa do Nordeste para quem é assinante. Pode acessar tanto no computador como no aplicativo do celular, tablet, smartv e videogame.

Lampions League: conheça a origem do apelido da Copa do Nordeste

Quem vai participar da Copa do Nordeste 2023?

Dezesseis equipes participam da primeira fase na Copa do Nordeste: quatro vencedores dos playoffs, nove campeões estaduais da temporada passada na região Nordeste e os melhores posicionados no RNC.

Divididos em dois grupos de oito cada, jogam oito rodadas em turno único e sem enfrentar os integrantes do seu mesmo grupo. Os quatro primeiros de cada chave avançam para as quartas, primeira etapa do mata-mata disputado em partida única.

Daí vem a semifinal e a final, em ida e volta.

GRUPO A: Sport, Fortaleza, Ferroviário, CRB, Sampaio Corrêa, Fluminense PI, Vitória e Atlético BA

GRUPO B: CSA, Náutico, Sergipe, ABC, Ceará, Santa Cruz, Bahia e Campinense

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Copa do Nordeste (@copadonordeste)



Leia também

VÍDEO: como foi o show da Rihanna no Super Bowl 2023