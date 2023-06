Onde vai passar jogo do Bahia hoje no Brasileirão e horário ao vivo – 03/06

Neste sábado, 03 de junho, Fortaleza e Bahia disputam a nona rodada do Brasileirão às 16h, horário de Brasília, na Arena Castelão. Saiba onde assistir ao vivo o jogo do Bahia hoje e os detalhes da partida. O Bahia quer se afastar da da zona de rebaixamento enquanto o Fortaleza busca a parte de cima da tabela.

Quem vai transmitir jogo do Bahia hoje ao vivo

A partida entre Fortaleza e Bahia será transmitida no Premiere e GloboPlay neste sábado. Nenhum canal da TV aberta vai exibir o duelo.

O pay-per-view Premiere está disponível em operadoras de televisão por assinatura em valor extra na mensalidade. Entre em contato com o operador para comprar o pacote de canais de futebol.

Quem é assinante GloboPlay e tem a opção do Premiere e canais ao vivo pode ver a transmissão direto da plataforma no computador ou no aplicativo em dispositivos móveis.

Horário: 16h, quatro da tarde

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Como estão as equipes?

O Fortaleza venceu o Palmeiras na última quarta-feira, mas foi eliminado na Copa do Brasil durante as oitavas de final em casa. Agora, concentra-se para disputar o Brasileirão e a Sul-Americana. O Leão está em nono lugar com 13 pontos, somados em três vitórias, quatro empates e uma derrota.

Do outro lado, o Bahia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com sete pontos, somados em duas vitórias, um empate e cinco derrotas. Se vencer, deixa a parte de baixo da classificação e conquista uma nova posição. Na última quarta-feira, venceu o Santos nos pênaltis e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil.

Escalações de Fortaleza x Bahia

As duas equipes necessitam dos três pontos na rodada deste sábado. O treinador do Bahia deve escalar os titulares já que precisa se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Fortaleza deve misturar reservas e os principais jogadores porque tem compromisso no meio da tabela.

Fortaleza:João Ricardo; Brítez, Titi, Tinga, Bruno Pacheco; Hércules, Caio Alexandre, Calebe; Pochettino, Thiago Galhardo e Lucero (Técnico: Juan Vojvoda).

Bahia: Marcos Felipe; Duarte, Vitor Hugo, Vitor Jacaré, Victor dos Santos; Acevedo, Rezende, Ryan; Cauly, Gabriel Teixeira e Everaldo (Técnico: Renato Paiva).

Nona rodada do Brasileirão

Além do duelo entre Fortaleza e Bahia, outros nove compromissos também serão realizados na nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Sábado, 03 de junho:

Fortaleza x Bahia – 16h

América MG x Corinthians – 18h30

Athletico PR x Botafogo – 18h30

Cruzeiro x Atlético MG – 18h30

Santos x Internacional – 21h

Domingo, 04 de junho:

Grêmio x São Paulo – 16h

Fluminense x RB Bragantino – 16h

Goiás x Cuiabá – 18h30

Palmeiras x Coritiba – 18h30

Segunda-feira, 05 de junho:

Vasco x Flamengo – 20h

