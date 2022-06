Transmissão do jogo do Ceará hoje na Sul-Americana e horário (29/06)

Transmissão do jogo do Ceará hoje na Sul-Americana e horário (29/06)

Saiba onde assistir a transmissão do jogo do Ceará hoje na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (29/06), a equipe enfrenta o The Strongest no Estádio Hernando Siles, em La Paz. Em jogo válido pela primeira rodada das oitavas de final, a bola vai rolar a partir das 19h15 (horário de Brasília). Descubra a seguir onde assistir e todas as informações.

O critério do gol fora de casa não faz mais parte do regulamento na Copa Sul-Americana. Se o time visitante marcar fora de casa, o tento terá o mesmo valor. Lembrando que o jogo de hoje é o primeiro nas oitavas.

Transmissão do jogo do Ceará hoje

O jogo do Ceará hoje vai passar na Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Sem transmissão na TV aberta, o canal da Conmebol é o único meio de assistir o jogo da Sul-Americana nesta quarta-feira. Disponível em operadoras por assinatura da Claro, Sky e DirecTV GO, o torcedor tem direito a acompanhar o futebol pelo valor extra de R$39,90 por mês.

Online, os aplicativos do Now, DirecTV GO e Sky Play disponibilizam a retransmissão do jogo de hoje.

Informações da transmissão do jogo do Ceará hoje hoje:

Data: 29/06/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia

Onde assistir: Conmebol TV

Onde assistir a Conmebol TV online?

Além de ver o jogo da Sul-Americana pela TV, o assinante também tem a possibilidade de curtir o futebol pelo celular, caso esteja fora de casa.

Como a Conmebol TV só pode ser encontrada nas operadoras da Sky, Claro e DirecTV GO, então somente os serviços de streamings Sky Play, Now e DirecTV GO é que retransmitem o jogo desta quarta-feira.

O torcedor pode acessar as plataformas através do site ou pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV. Basta entrar com o login e a senha da operadora.

The Strongest:

O time The Strongest tentou, mas foi desclassificado da Libertadores ao terminar em terceiro lugar na fase de grupos. Por esse motivo, garantiu a classificação para a Copa Sul-Americana, onde irá enfrentar um grande adversário brasileiro.

O elenco boliviano espera contar com o apoio dos torcedores em casa, já que deve se atentar ao fato do rival passar por um bom momento dentro de campo. No fim de semana, foi derrotado pelo Bolívar no Campeonato Boliviano.

Escalação do The Strongest: Vizcarra; Jusino, Benegas, Wayar, Óscar Ribera; Calleros, Ursino, Saucedo, Cascini; Esparza e Triverio. Técnico: Cristian Leonel Díaz

Ceará:

Por outro lado, o Ceará é o dono de uma das melhores campanhas na fase de grupos da Sul-Americana. Venceu as seis partidas que disputou no grupo G, marcando 18 pontos conquistados.

Além disso, os comandados de Marquinhos Santos também vivem boa fase no Brasileirão, onde acumulam até dez jogos sem perder. Por isso, querem aproveitar o fato de jogarem fora de casa para abrir vantagem.

Escalação do Ceará: João Ricardo; Messias, Nino Paraíba, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Richardson, Richard, Fernando Sobral; Vinícius, Lima e Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos

+ Final da Sul Americana 2022: quando vai ser e onde assistir?