Transmissão do jogo do Sampaio Corrêa x Moto Club hoje – 26/01/2023

Após estrear com vitória na Copa do Nordeste, o Sampaio Corrêa volta aos gramados para enfrentar o Moto Club, mas desta vez pelo primeiro turno da semifinal no Campeonato Maranhense. O jogo do Sampaio Corrêa hoje vai começar às 20h15 (horário de Brasília), no Castelão de São Luís. Quem vencer se classifica para a final.

Do outro lado da chave, o Maranhão venceu o Iape por 3 a 1 também na semifinal.

Onde assistir o jogo do Sampaio Corrêa x Moto Club hoje

O jogo do Sampaio Corrêa hoje terá transmissão no Youtube às 20h15, horário de Brasília.

Sem passar em canais de TV, a partida na semifinal entre Sampaio Corrêa e Moto Club será exibida somente no canal da TV da Federação Maranhense de Futebol no Youtube.

É de graça e o torcedor não paga nada para acompanhar a partida nesta quinta-feira. Basta sintonizar no site ou nas plataformas no celular, tablet, videogame ou smartv.

Escalações do jogo de hoje:

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheusinho, Joécio, Allan, Vitinho; Eloir, Wesley, Pimentinha, Nedson Mesquita; Matheus Martins e Vinícius.

Provável escalação do Moto Club: Eder; Bruno, Arlen, Luis Felipe, Maxwell; Paulo, Léo Couto, Valdenilson, Juninho; Ronald e Johny.

Como funciona o Campeonato Maranhense?

O Campeoanto Maranhense é basicamente dividido em primeiro e segundo turno.

Oito equipes disputam a fase de grupos, separadas em dois grupos de quatro cada. São três rodadas onde elas se enfrentam no mesmo grupo. Os dois melhores vão para a semifinal.

Os ganhadores da semifinal disputarão a final do primeiro turno, consagrado campeão.

Depois, no segundo turno, novamente as oitos equipes jogam separados entre os dois grupos, mas desta vez são quatro rodadas onde jogam contra os times do outro grupo.

Os dois melhores vão para a semifinal do segundo turno e jogam a final. Por fim, a final do Campeonato Maranhense é jogada pelo campeão do primeiro e segundo turno.

