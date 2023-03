Transmissão do jogo do Vasco: assistir ao vivo Flamengo x Vasco (13/03/2023)

Valendo a vaga na grande final do Campeonato Carioca, as equipes de Flamengo e Vasco se enfrentam nesta segunda-feira, 13 de março, pelo embate de ida na semifinal. No Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o jogo do Vasco hoje tem horário marcado às 21h10 (Horário de Brasília). Todos os detalhes você confere a seguir.

Este é apenas o primeiro jogo da semifinal. O Vasco joga pela vantagem do empate porque terminou em segundo lugar na classificação da Taça Guanabara, uma posição à frente do Flamengo. Em caso de empate na soma dos resultados, o Cruz Maltino avança.

Horário do jogo do Vasco hoje na semifinal

O jogo entre Flamengo e Vasco na partida eliminatória vai ser às 21h10, horário de Brasília, nesta segunda-feira, 13 de março de 2023.

O pontapé inicial no duelo vai ser 20h10 nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde cada estado tem o seu próprio fuso horário.

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Vasco hoje ao vivo

Os canais Band e BandSports e o site da emissora Band vão transmitir o jogo do Vasco e Flamengo hoje para todo o Brasil, válido pela semifinal do Carioca. O clássico nesta segunda-feira tem transmissão no canal aberto, pago e também na internet.

Na TV aberta, a Rede Bandeirantes transmite com exclusividade o Clássico dos Milhões para todo o Brasil com narração de Sérgio Maurício e comentários de Athirson e Ricardo Rocha. Enquanto isso, na TV paga o BandSports exibe as imagens somente nas operadoras por assinatura.

Assistir ao clássico online hoje

O torcedor que gosta de acompanhar pela internet pode sintonizar o site da Band (www.band.uol.com.br). É de graça, ao vivo e dá para ver todos os lances com imagens.

O primeiro passo é acessar o site, seja pelo computador ou no navegador do celular ou tablet. Depois, clique na opção "ao vivo", disponível no menu em vermelho no portal. Daí, escolha a opção da BAND e, na sequência, se inscreva com nome, email e senha. É de graça para se inscrever.

Daí, a programação estará disponível de graça e ao vivo para todos os usuários.

Quantas Libertadores o Flamengo tem?

Onde vai ser o jogo do Vasco hoje?

Flamengo x Vasco hoje será disputado no Estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro. O espaço também vai receber o duelo de volta as equipes na semifinal do Campeonato Carioca.

Na Taça Guanabara, primeira fase do estadual, o espaço foi a casa do Flamengo e do Fluminense. Agora, vai receber também a partida da semifinal, além de ser o estádio a receber os jogos do Fluminense contra o Volta Redonda.

O Estádio do Maracanã tem a capacidade para receber 78 mil torcedores, o maior do Brasil.

Escalações de Flamengo x Vasco

As escalações de Flamengo e Vasco nesta segunda-feira devem seguir a seguinte forma:

Provável escalação do Flamengo:

Santos (Matheus Cunha) - Goleiro;

Pablo - Lateral,

Fabrício Bruno - Zagueiro,

Rodrigo Caio - Zagueiro,

Ayrton Lucas - Lateral;

Vidal - Volante,

Matheuzinho - Meia,

Thiago Maia - Volante;

Arrascaeta - Meia,

Pedro - Atacante

Gabigol - Atacante.

Provável escalação do Vasco:

Léo Jardim - Goleiro;

Pumita Rodríguez - Lateral;

Capasso - Zagueiro,

Léo Pelé - Lateral,

Lucas Piton - Lateral;

Rodrigo - Meia,

Andrey Santos - Volante,

Jair - Volante;

Gabriel Pec - Atacante,

Alex Teixeira - Atacante,

Pedro Raul - Atacante.

Quando é o jogo de volta?

O jogo de volta entre Vasco e Flamengo está marcado para o próximo domingo, 19 de março, válido pelo duelo de volta na semifinal do Campeonato Carioca.

Também no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Clássico dos Milhões tem início às 16h (Horário de Brasília), onde o vencedor avança para a final do Carioca de 2023.

A transmissão é exclusiva do CazéTV, no Youtube e na Twitch.

