Quando é a próxima corrida da Fórmula 1? Veja a programação de 2023

Depois de uma etapa emocionante no Bahrein, que resultou na vitória de Max Verstappen, a Fórmula 1 retorna com suas atividades na próxima semana, 17 de março, com o Grande Prêmio da Arábia Saudita, a segunda prova na temporada 2023.

Vão ser três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo entre 17, 18 e 19 de març no Circuito de Jeddah, na Arábia Saudita. A etapa exigirá dos pilotos 50 voltas no Campeonato Mundial da Fórmula 1.

No ano passado, Verstappen, da Red Bull, ganhou a corrida, com o pódio formado por Charles Leclerc e Carlos Sainz, ambos da Ferrari.

Dessa vez, o clima promete esquentar a parte da frente do grid. Max Verstappen, Sergio Perez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso e Lewis Hamilton são os favoritos.

Programação da Fórmula 1 na Arábia Saudita 2023

O treino classificatório e a corrida da Fórmula 1 são transmitidos na Band, canal da TV aberta. Os treinos livres são exibidos na BandSports, disponível na TV paga.

Dá para assistir no site da emissora (band.uol.com.br) sem pagar nada.

Sexta-feira (17/03):

Treino livre 1 – 10h30 (BandSports)

Treino livre 2 – 14h (BandSports)

Sábado (18/03):

Treino livre 3 – 10h30 (BandSports)

Treino classificatório – 14h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (19/03):

GP dos Estados Unidos – 14h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM)

Circuito de Jeddah na F1

O Circuito de Jeddah Corniche, na Arábia Saudita, vai receber a segunda etapa da F1 na temporada. Todos os vinte pilotos entram na pista para concorrerem à melhor colocação na tabela de classificação.

Este é o primeiro circuito de rua da temporada. Localizado na Corniche, área de resort costeira de 30 km da antiga cidade de Jeddah, ela foi projetada pela empresa Tilke, famosa por idealizar pistas da Fórmula 1. Para este ano, a pista passou por melhorias depois de muitas reclamações na edição passada.

Coincidentemente, a primeira prova na Arábia Saudita foi em 2021, justamente recheada de polêmicas. A principal característica da pista de rua é a velocidade em que os pilotos correm, cerca de 250 km/h. É o circuito de rua mais rápido da Fórmula 1 no calendário. Além disso, são 27 curvas.

This time next week we'll be back in Jeddah... Racing on the fastest street circuit on the calendar! 🤩#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/o1cY82ti5r — Formula 1 (@F1) March 11, 2023

Quais pilotos vão correr na Arábia Saudita na F1?

Vinte pilotos vão correr o Grande Prêmio da Arábia Saudita no próximo fim de semana, a segunda etapa da temporada na Fórmula 1.

RED BULL: Max Verstappen e Sergio Perez

FERRARI: Charles Leclerc e Carlos Sainz

MERCEDES: Lewis Hamilton e George Russell

MCLAREN: Lando Norris e Oscar Piastri

ALPINE: Pierre Gasly e Esteban Ocon

ALFA ROMEO: Zhou Guanyu e Valtteri Bottas

HAAS: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

ALPHATAURI: Yuki Tsunoda e Nyck de Vries

ASTON MARTIN: Lance Stroll e Fernando Alonso

WILLIAMS: Alexander Albon e Logan Sargeant

