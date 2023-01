Transmissão jogo do Fortaleza x Caucaia e horário ao vivo - 18/01/23

Após estrear com vitória, o Fortaleza volta aos gramados para enfrentar o Caucaia nesta quarta-feira, diante da segunda rodada do Campeonato Cearense na temporada. O jogo do Fortaleza hoje vai começar às 20h (Horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. Confira todos os detalhes e onde assistir no texto.

Onde assistir jogo do Fortaleza hoje ao vivo

Nesta quarta-feira às 20h o jogo do Fortaleza vai passar no Nosso Futebol e o DAZN com exclusividade.

Disponível entre as operadoras de TV por assinatura Sky, Claro e DirecTV GO, o canal do Nosso Futebol é quem transmite na televisão o duelo da segunda rodada do Cearense nesta quarta-feira.

Para quem não é assinante da TV paga, tem também a opção de curtir no DAZN, plataforma de streaming somente para assinantes. Por R$ 34,90, o torcedor tem ao seu alcance toda a programação do estadual.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas

Onde assistir: Nosso Futebol e DAZN

Jogo do Fortaleza x Caucaia

Logo na rodada de estreia, o Fortaleza garantiu os três pontos ao bater o Iguatu dentro de casa por 2 a 0. No grupo B da competição, o Leão conquistou a vice-liderança somados em 3 pontos até aqui. Se vencer nesta quarta-feira, o elenco de Vojvoda tem a oportunidade de assumir a primeira posição do grupo.

Escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Ceballos, Yago Pikachu; Hércules, Caio Alexandre, Lucas Crispim; Romarinho, Moisés e Silvio Romero.

Do outro lado, o Caucaia vem na terceira posição do grupo A sem pontos marcados. Isso porque na rodada de estreia o elenco foi derrotado pelo Maracanã fora de casa por 1 a 0, passando sem anotar pontos na nova temporada do estadual. Por isso, deve manter a mesma escalação em busca da primeira vitória.

Escalação do Caucaia: Francisco; Matheus, Túlio, Airton, Ceará; Jackson Leylon, Wilker, Isaías, Juliano; Lesley e Brayann.

Como funciona o Campeonato Cearense?

O Campeonato Cearense é realizado em quatro fases: a primeira fase, as quartas de final, semifinal e a final. Depois, o quadrangular do rebaixamento também será realizado para definir quem vai para a segunda divisão.

A primeira fase traz as dez equipes divididas em dois grupos de cinco. Elas jogam em turno único por cinco rodadas em pontos corridos. Em cada grupo, os líderes avançam direto para a semifinal enquanto o segundo e terceiro vão para as quartas de final.

A partir das quartas de final, os jogos acontecem em ida e volta. O chaveamento será da seguinte maneira: 3ª colocado grupo A x 2º colocado grupo A versus 3º lugar grupo B x 2º lugar grupo B.

O mesmo acontece na semifinal, mas com os líderes de cada grupo. Depois, os vencedores vão para a final também em ida e volta.

Jogos da segunda rodada

Além do jogo do Fortaleza hoje, confira a programação da segunda rodada do Campeonato Cearense.

20h - Fortaleza x Caucaia

16h - Iguatu x Guarani de Juazeiro (Sábado, 21/01)

20h - Ceará x Pacajus (Terça-feira, 24/01)

20h - Barbalha x Maracanã (Quarta-feira, 25/01)

20h - Ferroviário x Atlético CE (Quinta-feira, 26/01)

