Transmissão jogo do Marítimo x Benfica hoje ao vivo e horário (30/04)

Marítimo e Benfica entram em campo para disputar a 32ª rodada do Campeonato Português neste sábado, a partir das 13h (Horário de Brasília), no Estádio dos Barreiros, na Ilha da Madeira. Se você quer acompanhar de perto o confronto, saiba qual vai ser a Transmissão do jogo do Marítimo x Benfica hoje ao vivo.

O objetivo principal dos donos da casa é conquistar uma vaga na melhor posição possível da tabela, enquanto os visitantes não tem mais chances de ganhar o título.

Transmissão jogo do Marítimo x Benfica hoje ao vivo?

O jogo do Marítimo e Benfica hoje será transmitido na ESPN 4 e Star +, a partir das 13h, no horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, a emissora exibe o confronto do Campeonato Português em todos os estados do país neste sábado. Basta sintonizar o canal e curtir todos os lances.

Outra opção é o serviço de streaming Star+, disponível para celular, tablets, smart TV e computador. Se você não é assinante e gostaria de ter a plataforma, pode verificar os pacotes no site (www.starplus.com).

Informações do jogo do Marítimo x Benfica hoje

Data: 30/04/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: na Ilha da Madeira

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Em 7º lugar no Campeonato Português com 37 pontos, o Marítimo sonhavam com a chance de conquistar uma vaga em torneios internacionais para a próxima temporada. Porém, faltando apenas três rodadas, o clube não tem mais a oportunidade de chegar até a parte de cima. Por isso, vai buscar uma melhor colocação na tabela.

Do outro lado, o Benfica também não pode mais lutar pelo título, com a diferença de 14 pontos com o primeiro colocado até aqui. Em terceiro lugar com 68 pontos, o clube de Lisboa venceu vinte e uma partidas, empatou cinco e perdeu também cinco.

+ Quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo?

Escalação de Marítimo x Benfica

Escalação do Marítimo:​ Victor, Júnior, Vitor Costa, Matheus Costa, Winck, Pelágio, Mendes, Edgar Costa, Xadas, Henrique e Tagueu

Escalação do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Gonçalves, Taarabt, Everton, Núñez e Ramos

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os dois times.

Aproveite e siga o DCI no Google News