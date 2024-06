No SBT? Onde vai passar a final da Copa do Nordeste 2024

Nesta quarta-feira, 5 de junho, acontece a final da Copa do Nordeste de 2024, com o duelo entre Fortaleza x CRB. A decisão será na Arena Castelão, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Além do título, o time campeão vai embolsar R$ 2,1 milhões; saiba onde vai passar ao vivo.

Transmissão final da Copa do Nordeste Fortaleza x CRB

A partir das 21h30, começa a transmissão do jogo do Fortaleza x CRB na final da Copa do Nordeste no SBT, Nosso Futebol e ESPN.

O CRB, do técnico Daniel Paulista, deve levar a campo os jogadores Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Enquanto o Fortaleza, sob o comando de Vojvoda, pode contar com João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules, Pochettino; Pikachu, Moisés e Lucero.

Jogo do SBT hoje

O SBT transmite na TV aberta às 21h30, horário de Brasília. O torcedor também pode assistir a partidA na plataforma digital do SBT, disponível de graça para todos os usuários no Brasil. É só acessar o site (www.sbt.com.br) ou o aplicativo SBT Vídeos.

No site, clique em "Ao vivo", escrito em vermelho e branco no menu principal, espere o player carregar no meio da tela e, na sequência, aperte o play. Dá para assistir no computador ou em qualquer aplicativo com internet.

No SBT Vídeos o modelo é o mesmo. Não precisa pagar nada para ver, a única diferença é que é preciso baixar o aplicativo no celular ou tablet, Android ou iOS. Clique em "ao vivo" e assista a programação do canal em tempo real como e onde quiser.

>> Final tem gol fora de casa?