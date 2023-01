Transmissão Salgueiro x jogo do Sport hoje - 17/01/23

Pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano, as equipes de Salgueiro e Sport disputam nesta terça-feira, no Estádio Cornélio de Barros Muniz. Com início às 20h (horário de Brasília), o jogo do Sport hoje vai ter transmissão ao vivo. Descubra como assistir ao duelo nesta terça.

Como assistir jogo do Sport hoje ao vivo

O jogo do Sport hoje no Campeonato Pernambucano às 20h tem transmissão na DAZN.

Sem qualquer transmissão na TV, a partida nesta terça-feira será exibida somente na plataforma de streaming, disponível apenas para quem é assinante.

Para quem já é membro da plataforma basta acessar no site ou aplicativo, para celular, tablet ou smartv, e entrar com email e a senha de usuário. No site, o pacote está disponível por R$ 34,90 por mês.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão assistir a partida a partir das 20h10, no seu horário local.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cornélio de Barros Muniz

Onde assistir: DAZN

LEIA: Campeonato Pernambucano 2023: onde assistir os jogos e como funciona (dci.com.br)

Salgueiro x Sport

O Salgueiro está na sexta posição com 4 pontos, colecionados em uma vitória e um empate na temporada do Campeonato Pernambucano. Na primeira rodada o time venceu o Maguary e na segunda empatou com o Petrolina. Já na terceira rodada o time não entrou em campo.

Escalação do Salgueiro: César Tanaka; Marcel, Gustavo Silva, Luís Eduardo, Denilton; Anderson Recife, Hebert, Petro Taísca, Alexandre; Palominha e Odilávio.

Com um jogo a menos na competição estadual, o Sport entra em campo nesta terça-feira para buscar os três pontos depois de vencer o Petrolina no fim de semana. O time pernambucano coleciona uma vitória e um empate, com 4 pontos até aqui em quarto lugar na tabela.

Escalação do Sport: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino; Luciano, Fabinho, Ronaldo Henrique, Matheus Vargas, Edinho; Wanderson e Gabriel Santos.

Semana começando sempre com oração. 🙏 Foco nos desafios que estão por vir! #PeloSportTudo pic.twitter.com/yVmxAXDUsu — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 16, 2023

Quarta rodada do Campeonato Pernambucano

Saiba quais são os jogos da quarta rodada do Campeonato Pernambucano nesta semana, entre terça, quarta e quinta-feira e os horários.

20h - Salgueiro x Sport

18h - Petrolina x Íbis (Quarta-feira, 18/01)

19h - Náutico x Belo Jardim (Quarta-feira, 18/01)

21h - Porto x Santa Cruz (Quarta-feira, 18/01)

16h - Caruatu City x Retrô (Quinta-feira, 19/01)

20h - Central x Afogados (Quinta-feira, 19/01)

Você também vai gostar de ler:

Como assistir Campeonato Carioca no canal do Casimiro em 2023