Treze e Botafogo: onde assistir e horário do jogo hoje [01-04]

O clássico paraibano entre Treze e Botafogo nesta quinta-feira (1/4), fecha a 6ª rodada da Copa do Nordeste. A partida, que precisou ter o local alterado duas vezes devido a proibição de jogos na Paraíba para contenção da pandemia do novo coronavírus, será realizada no Estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), às 15h30 (horário de Brasília).

Como assistir ao vivo Treze e Botafogo ?

A plataforma streaming do Nordeste FC exibe o confronto da Copa do Nordeste 2021 ao vivo a partir das 21h30. No entanto, o sistema de pay-per-view é pago e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Prováveis escalações do jogo

Treze : Jeferson, Paulinho, Marlon, Rômulo e Emerson; Darlan, Régis Potiguar, Kleiton Domingues, Romeu, e Birungueta; Jairinho.

: Jeferson, Paulinho, Marlon, Rômulo e Emerson; Darlan, Régis Potiguar, Kleiton Domingues, Romeu, e Birungueta; Jairinho. Botafogo-PB: Felipe; Rodrigo Ramos, Samuel, Willian Machado, Tsunami; Pablo, Rogério, Juninho Silva; Welton, Rafael Oliveira e Marcos Aurélio.

Onde e quando será Treze e Botafogo ?

Por conta da proibição de jogos no Estado da Paraíba como medida para conter o avanço da pandemia de Covid-19, o clássico entre Treze e Botafogo já precisou então mudar de local por duas vezes. A princípio, o jogo ocorreria no Estádio Amigão, em Campina Grade (PB), mas após a divulgação do decreto, a CBF remarcou a partida para o Estádio Bezerrão, em Gama (DF).

No entanto, o local será utilizado para montagem de hospital de campanha para pacientes com Covid-19, e por isso a duelo agora ocorre no Estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF). O horário da partida também foi alterando e passou então das 19h30 para às 15h30.

Com campanhas fracas na Copa do Nordeste até então, enquanto o Treze tem cinco ponto e está em sétimo no Grupo A, o Botafogo tem quatro pontos e está na mesma posição que seu rival, mas no Grupo B. Em sua campanha, o Galo de Borborema soma apenas uma vitória, dois empate, mas duas derrotas. Já o Alvinegro da Estrela Vermelha tem quatro empates, uma derrota, mas nenhuma vitória.

Tabela da 6ª rodada da Copa do Nordeste

4 de Julho 1 x 2 Fortaleza

Confiança 0 x 0 Vitória

Domingo

Bahia 5 x 0 Altos

Segunda

Sampaio Corrêa 3 x 2 Salgueiro

Terça

CRB 2 X 0 ABC

Quarta

Ceará x CSA – 19h30

Santa Cruz x Sport – 21h30

1/4

Treze x Botafogo – 19h30

