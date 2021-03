Treze x ABC – 21/3: onde assistir, escalação e horário do jogo de hoje

Treze e ABC se enfrentam neste domingo (21) pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2021. Invictos no torneio até então, ambos os clubes acumulam dois empates e uma vitória, nos três jogos disputados. Enquanto o Galo da Borborema é vice-líder do Grupo A, mas com os mesmos cinco pontos que o líder Ceará, o Alvinegro Potiguar é o terceiro colocado da Chave B. A bola rola às 18h (horário de Brasília) no Estádio Governador Ernani Sátyro, o popular Amigão, em Campina Grande.

Os paraibanos estrearam no Nordestão com empate diante do CSA em 1 a 1. No entanto, venceu o Altos por 1 a 0 no jogo seguinte, e empatou com o Fortaleza na última rodada. Já o ABC empatou na primeira rodada com o Ceará em 1 a 1, mas na sequência venceu o Santa Cruz pelo placar mínimo e ficou na igualdade com o Confiança.

Treze x ABC: onde assistir o jogo ao vivo ?

O duelo entre Treze e ABC pela quarta rodada da Copa do Nordeste não terá transmissão da tv aberta. Mas, o torcedor pode assistir o confronto na plataforma streaming do Nordeste FC, no sistema de pay-per-view. Para quem quiser ser cliente da plataforma, os valores então são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Onde será o jogo entre Treze e ABC?

A partida entre Treze e ABC será de mando dos paraibanos. Por isso, o confronto será realizado no Estádio Governador Ernani Sátyro, o popular Amigão, em Campina Grande, às 18h (horário de Brasília) .

Qual a provável escalação do jogo?

Treze : Jeferson, Paulinho, Marlon, Rômulo e Emerson (Bruce); Darlan (Rogerinho), Régis Potiguar, Kleiton Domingues (Romeu) e Birungueta, Jairinho e Ancelmo.

: Jeferson, Paulinho, Marlon, Rômulo e Emerson (Bruce); Darlan (Rogerinho), Régis Potiguar, Kleiton Domingues (Romeu) e Birungueta, Jairinho e Ancelmo. ABC: Welligton; Netinho, Vinícius Leandro, Héliton e Vinícus Paulista (Marquinhos); Diego Valderrama (Allef), Janderson e Marco Antônio; Willian Anicete (Vitinho), Wallyson e Maycon Douglas.

Quais os jogos da 4ª rodada da Copa do Nordeste ?

4 de Julho 0 x 2 Altos

Ceará 0 x 0 Fortaleza

Bahia 4 x 0 Sport

Confiança 0 x 0 Salgueiro

Santa Cruz 1 x 2 CSA

Sampaio Corrêa x Vitória – 20h30

Domingo

Treze x ABC – 18h

CRB x Botafogo – 20h

+ FPF e clubes suspendem a 5ª rodada do Campeonato Paulista