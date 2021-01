Twente x Ajax (14/01): onde assistir ao jogo do Campeonato Holandês

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Podendo aumentar a distância na liderança, o Ajax visita o Twente nesta quinta-feira (14), às 16h, pela décima sexta rodada do Campeonato Holandês. Empatado em pontos com outros dois times, a equipe visitante precisa do resultado em seu favor para manter a ponta com folga. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Twente x Ajax: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 16h (Horário de Brasília).

Ajax pode aumentar a vantagem na liderança

A equipe do Twente aparece em 6º lugar da tabela, com vinte e sete pontos. Se vencer hoje, não altera a sua posição, mas soma pontos, o que é inegavelmente importante em pontos corridos. Ademais, a principal meta agora é chegar até as primeiras posições para, assim, conquistar uma vaga em competições internacionais.

Enquanto isso, o Ajax está em primeiro lugar, contabilizando trinta e cinco pontos. Mesmo com a liderança, o time de Amsterdam está empatado com Feyenoord e Vitesse, ganhando no saldo de gols. Então, se quiser continuar no topo da classificação do campeonato, precisa vencer este confronto e, assim, abrir três pontos de diferença. Por fim, enfrenta o Lille na segunda fase da Liga Europa.

Possíveis escalações de Twente x Ajax

Ao time da casa, boas notícias. Nenhuma nova lesão foi detectada no plantel de jogadores. Sendo assim, a equipe deve ser 100% titular nesta quinta.

Possível Twente: Drommel; Oosterwolde, Pierie, Pleguezuelo, Ebuhi; Zerrouki, Roemeratoe, Bosch; Menig, Ilic, Cérny.

Para a equipe anfitriã, Lassina Traoré e Brian Brobbey continuam se recuperando de lesões. Enquanto isso, o brasileiro David Neres, ex-São Paulo, é dúvida para este confronto.

Possível Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, Schuurs, Mazraoui; Gravenberch, Klaassen; Tadic, Promes, Antony, Labyad.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Holandês

Além disso, outros três jogos acontecem hoje, encerrando a décima sexta rodada do Campeonato Holandês. Então, saiba quais são os jogos.

Vitesse 1 x 0 Utrecht

PSV 1 x 3 AZ

Heracles 4 x 0 Emmen

Den Haag 1 x 4 VVV

Fortuna Sittard 0 x 1 Sparta Roterdã

Feyenoord 1 x 0 Zwolle

Heerenven x RKC – 14h45

Willem II x Groningen – 17h