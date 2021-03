Uberlândia x Luverdense – 11/3/21: onde assistir partida da Copa do Brasil

Pela primeira fase da Copa do Brasil 2021, Uberlândia e Luverdense se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia, no Estado de Minas Gerais.

Jogando fora de casa, os mato-grossenses precisam apenas do empate para avançarem no torneio. Isso porque, assim como na edição anterior, a regra do empate para o visitante na primeira fase permanece. Em melhor posição no ranking da CBF que seu adversário, o Luverdense tem a vantagem de empatar o confronto para seguir na Copa do Brasil.

Como assistir ao vivo Uberlândia x Luverdense?

Onde assistir Uberlândia e Luverdense – partida não terá transmissão na televisão

O confronto entre as equipes, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, não terá transmissão da televisão. No entanto, o torcedor pode ouvir a partida por rádios da região ou acompanhar pelo site do Globo Esporte.

Como os clubes chegam para o jogo?

Disputando o Campeonato Mineiro, o Uberlândia não vive boa fase. Isso porque o clube não venceu nenhum jogo do Estadual até aqui e ocupa o último lugar da competição. Em três jogos, a equipe perdeu dois confrontos e empatou um, somando um ponto na competição. O clube chega então para o confronto sem vencer nenhum jogo em 2021.

Já o Luverdense, assim como os mineiros, não venceu nenhuma partida nesta temporada. No Campeonato Mato-grossense, o clube soma dois empates e ocupa a sexta posição na tabela.

Onde e quando será Uberlândia x Luverdense ?

O confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2021 será realizado no Parque do Sabiá, em Uberlândia, no Estado de Minas Gerais A partida está marcada para então esta quinta, dia 11 de março, às 17 (horário de Brasília).

Jogos da Copa do Brasil desta quinta-feira (10)

Real Brasília x América-RN – 15h30

Uberlândia x Luverdense – 17h

São Raimundo x Cruzeiro – 19h15

Boavista x Goiás – 21h30

