Uberlândia x Pouso Alegre: onde assistir Campeonato Mineiro 2021- 15/3

Para fechar a 4ª rodada do Campeonato Mineiro 2021, Uberlândia e Pouso Alegre se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 16h (horário de Brasília). Sem vencerem ainda no estadual, ambas equipes buscam seu primeiro triunfo para saírem da parte de baixo da tabela da competição. Confronto será realizado no Estádio Municipal Parque do Sabiá, na Zona Leste da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais.

Uberlândia x Pouso Alegre: como assistir ao vivo?

Onde assistir Uberlândia e Pouso Alegre: site oficial da Federação Mineira de Futebol (FMF)

O confronto entre Uberlândia e Pouso Alegre não terá transmissão da tv aberta, assim como não terá da tv fechada. No entanto, o torcedor pode acompanhar a partida por meio site oficial da federação, a partir das 16h.

Como as equipes chegam para o jogo?

Lanterna do Campeonato Mineiro 2021, o Uberlândia soma apenas um ponto nas três rodadas disputadas. Na esteia do estadual, o clube até conseguiu o empate diante do Cruzeiro por 1 a 1, em casa. No entanto, nas rodadas seguintes, acumulou duas derrotas seguidas para: URT, por 1 a 0, e goleada para o Atlético-MG, por 4 a 0. Com o objetivo de escapar da zona do rebaixamento, o clube vai em busca de seu primeiro triunfo na competição.

Já o Pouso Alegre, assim como seu adversário, não venceu nenhum jogo no estadual. Entretanto, o clube soma dois pontos e ocupa o décimo lugar na tabela. Na primeira e segunda rodada, o clube empatou com Coimbra e Boa Esporte, ambos por 0 a 0. Mas, no último jogo, enfrentou o América-MG e sofreu o revés de 2 a 1.

Onde e quando será Uberlândia e Pouso Alegre?

A partida entre Uberlândia e Pouso Alegre pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2021, será realizada nesta segunda-feira, dia 15 de março, às 16h (horário de Brasília). Com mando de campo então do Alviverde do Triângulo, as equipes se enfrentam no Estádio Municipal Parque do Sabiá, na Zona Leste da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais

Tabela 4ª rodada do Campeonato Mineiro 2021

Boa Esporte 2 x 1 Coimbra

Tombense 1 x 0 URT

Patrocinense 1 x 3 Atlético-MG

América-MG 0 x 1 Caldense

Cruzeiro 1 x 0 Athletic Club

Uberlândia x Pouso Alegre

