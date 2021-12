Udinese x Crotone: onde assistir a Copa da Itália hoje (14/12)

Pela segunda rodada da Copa da Itália, as equipes de Udinese x Crotone se enfrentam nesta terça-feira, 14/12, a partir das 14h (horário de Brasília), jogando no Estádio Friuli. Com transmissão ao vivo pelo aplicativo, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Udinese x Crotone: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa da Itália ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Friuli, cidade de Udine, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

A equipe da Udinese não faz um bom início de temporada este ano pelo Campeonato Italiano. Até o momento, coleciona 17 pontos em décimo quinto lugar com três vitórias, oito empates e seis derrotas, isto é, tem a chance de chegar na zona de rebaixamento. Porém, o elenco entra em campo nesta terça pela Copa da Itália buscando reverter o quatro do mal desempenho.

Enquanto isso, o Crotone disputa a segunda divisão do futebol italiano, ocupando a décima oitava posição com apenas 8 pontos, isto é, está completamente ameaçado de ser rebaixado para a terceira divisão da Itália. Contando com a sorte e o fato de que o futebol é completamente imprevisível, os visitantes entram em campo buscando de todas as maneiras a vaga.

Escalações de Udinese x Crotone:

Nenhuma das equipes apresenta novas baixas para o confronto desta terça-feira e, por isso, o embate em campo deverá ser completamente equilibrado onde os dois lados buscam a vaga na próxima fase.

Udinese: Silvestri; Rodrigo, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu

Crotone: Festa; Paz, Canestrelli, Nedelcearu; Molina, Estévez, Vulic, Sala; Benali, Zanellato; Maric

