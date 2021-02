Udinese x Fiorentina: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (28/02)

Udinese e Fiorentina se enfrentam neste domingo (28) a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Friuli, na Itália, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Udinese x Fiorentina: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Possíveis escalações

Possível Udinese: Musso; Bonifazi, Nuytinck, Molina; Larsen, Walace, De Paul, Arslan, Makengo; Llorente, Nestorovski,

Possível Fiorentina: Dragowski; Martínez, Pezzella, Milenkovic; Castrovilli, Venuti, Pulgar, Biraghi, Amrabat; Vlahovic, Ribery.

Como vem Udinese x Fiorentina para o jogo?

Em 13º aparece a Udinense somando vinte e cinco pontos. Com o propósito de escapar da zona de rebaixamento, a equipe anfitriã precisa vencer de qualquer maneira. Assim, para o confronto, a Udine não tem Rodrigo, Zeegelaar, Pereyra e Forestieri.

Do outro lado, a Fiorentina também precisa vencer para acumular pontos e subir na classificação do Italiano. Em 14º com vinte e cinco, tem a chance de empatar com o Bologna. Ademais, para o jogo deste domingo, não pode contar com Kouamé e Bonaventura.

Últimos jogos de Udinese e Fiorentina

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. A Fiorentina jogou na sexta-feira (19) e venceu o Spezia por 3 a 0.

Enquanto isso, a Udinese ficou no 2 a 2 contra o Parma jogando no domingo (21).

